疾管署「土皇帝」新錄音曝！飆罵下屬豬頭　4度失控拍桌咆嘯

▲疾管署霸凌下屬的「土皇帝」組長最新錄音檔曝光。（圖／記者洪巧藍攝）



記者李佳蓉／綜合報導

近日勞動部、衛福部紛紛爆出職場霸凌案，引發眾怒！被網友指控霸凌下屬的疾管署「土皇帝」組長最新「失控拍桌咆嘯」錄音檔也曝光，從流出的2段音檔中可聽到她數次大力拍桌，爆氣質問下屬，「你不會數學加總嗎？」、「那你科長在做什麼啦？」甚至狂飆下屬「你豬頭嗎？」領導風格令人不寒而慄。

昨（21）日有網友在Threads平台上公布2段錄音檔，主角就是疾管署「土皇帝」組長。音檔中對話雖然模糊，但仍可聽到她一邊失控拍桌，一邊叱喝下屬，「我想問啦，這是找誰做的啦？」、「講不出來嗎？所以你搞不清楚嘛！那你不會數學加總嗎？那你科長在做什麼啦？」；另一段音檔還三度狠嗆對方，「豬頭嗎？」、「你豬頭嗎？」、「你怎麼這麼豬？」。

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公部門霸凌案延燒，衛福部昨晚宣布成立部層級調查小組，次長呂建德今（22）日表示，目前已經有3案霸凌申訴已經成案，分別是2人具名、1人不具名申訴，後續會成立調查委員會，並依照行政院要求於1周期限完成，預計下周五會對外說明調查結果。據了解，3案是已經遭媒體揭露的疾管署組長與2名司長。

呂建德今日受訪表示，人事總處頒定有職場霸凌準則，衛福部也有相關流程，接到申訴會趕快立案，從昨日到現在已經有3案成案，分別是2人具名、1人未具名，申訴對象已經掌握有3人。

呂建德指出，成案後會成立調查委員會，請獨立相關學者進行調查，案情清楚之後判定成立與不成立，若是霸凌成立，將強化內部管理並且有行政懲處，衛福部會盡快於一周內完成已接到投訴案件的調查與釐清工作，下周五對外說明。

據了解，衛福部3案包括較早爆出的疾管署組長1案，疾管署副署長羅一鈞說明，該案已由疾管署已成立的專案小組調查，下周四就會完成調查並對外說明。