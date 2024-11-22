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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「最沒資格說霸凌的是立法院」　他揭：有立委助理羞辱公務員

▲謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

▲勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容，日前爆出霸凌同仁。（資料照／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

實習記者石嘉豪／台北報導

勞動部勞發署北分署長謝宜容爆出職場霸凌同仁，朝野立委也紛紛強烈譴責，不過，政治工作者周軒昨（21日）在社群平台發文表示，「最沒資格說反霸凌的，其實是立法院」，他透露，曾經有委員辦公室請部會機關來，美其名是溝通，結果是助理對公務員飆罵、羞辱，據說那位可憐的國會聯絡人後來還去檢查心臟。

周軒在臉書表示，最沒資格說反霸凌的，其實是立法院，自己寫這篇文章可能會得罪人，但是這兩天看到一堆藍白立委拼命上車，還要開記者會反霸凌，他怎麼看怎麼奇怪。

周軒提到，立法院委員會、院會天天開會，做出來的決議不勝枚舉，10次有11次都是要求行政部門交資料，有的還限時，早上要資料，下午就要送到委員辦公室。

周軒透露，如果遲交的，隔天委員再把這件事情拿出來開記者會，還是質詢的時候直接電部長、次長，一樣還是要交資料，部長、次長不可能自己準備這些資料，委員要的資料，都是層層分下去的基層公務員在寫的，有人不知道？

周軒說，在立院那麼久，各部會都有些朋友，每次只要立法委員說什麼時候前給資料，就會聽到他們的悲鳴，因為又不知道什麼時候可以下班了。

周軒指出，這還是承平時期，如果遇到預算會期，那更是重災區的重災區，像這幾年，國民黨跟民眾黨提案加一加動輒上千案，有的案子認真寫就算了，很多都是案由一樣預算科目改一改，就「無性生殖」出幾十案的，基層公務員們還是得一案一案看，一案一案寫建議處理方式，幾乎忙到沒日沒夜。

周軒感慨，總而言之，只要委員的要求，部會做不出來，部長被電，回去處長司長就要被電，接著科長專委被電，再來專員科員通通被電，「按照現在的標準，這些過程可能通通踩到霸凌紅線。」

但周軒強調，按照現行的中華民國憲政體制，上面這些現象還算是立法對行政合理的監督範圍，下面要講的，就真的很超過了。

周軒表示，曾經有委員辦公室請部會機關來，美其名是溝通，結果是助理對國會聯絡人飆罵十分鐘，不准他們坐下，搞到整棟研究大樓都知道，據說那位可憐的國會聯絡人後來還去檢查心臟。

周軒認為，要監督行政單位有沒有好好做事，沒有人有意見，但是委員本人不出面也就算了，叫自己的助理用這種近乎羞辱的方式對待公務員，這到底是監督還是耍官威？知道這件事情的人其實一直都在討論，但現在有了確切的形容，這就是徹頭徹尾的「霸凌」！

最後，周軒提及，聽到國民黨宣稱要對最近的霸凌案啟動「國會聽證調查」，讓他不禁很想講，「立法院自己先以身作則，再來談談怎麼教其他人『反霸凌』」。

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