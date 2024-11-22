看謝宜容道歉片「一把大火來了」　他聽懂言外之意：不認跟她有關

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部霸凌案引發外界關注，涉職場霸凌的謝宜容今（22）日在YouTube上傳影片道歉，然而許多網友仍不滿，覺得她「演技不夠好」。音樂人許常德也在臉書上直言，這就是「官官相護後的影片」，不知道應該先向家屬道歉嗎？「這個道歉的重點，都是在撇清」。

謝宜容透過影片道歉，她這幾天沒有出現是因為非常悲痛自責，「因為個人的言行、領導方式、管理方式、溝通方式，及跟別人互動的模式，所造成這樣悲痛的事情，及讓同仁在工作上有心理的負擔不安、恐懼跟擔心，我非常非常的自責」。

謝宜容接著向逝世的同仁道歉，「我沒有及時發現即給予協助」；她也向家屬道歉，「對不起，我沒有保護好你們的孩子」。她最後則說，「我不會再擔任北分署分署長的職務，我會深切地檢討、配合調查承擔責任」。

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許常德就在臉書粉專「許常德的地下手記」上表示，這個影片就是「官官相護後的影片」，竟可以透過如此沉浸在自己悲傷的情緒來表達歉意，「無效道歉的一把大火來了。」他直言，謝宜容不知道該先向家屬道歉嗎？這個影片是勞動部同意且審查過的影片嗎？「這種人都不是一個人的，是她的上司們一起怠忽職守的」。

許常德還說，這真是一窩虧欠勞工的官，「這種官腔霸凌的事誰會忘記？只會引爆更大的怒火」。他還在留言處表示，「都是在撇清，定義成只是言詞不當，來不及接住墜落的同仁，完全不認跟她有關」。

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