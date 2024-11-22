《選罷法》連署加嚴今暫不處理　國民黨團喊：民進黨別擔心

▲國民黨立委林思銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團今（22日）原本要提變更議程，把《選罷法》的修正草案闖關三讀通過。不過，經上午黨團大會討論後，書記長林思銘表示，因今天有其他提案要處理，因此《選罷法》就不會提，但變更議程第一案，國民黨團會提成立「郭智輝調查委員會」。

林思銘表示，今天的議程，大家主要排「郭智輝調查委員會」成立，郭智輝因涉嫌將股票不當隱匿違反財產申報，因此國民黨提案要成立調查委員會，會排入變更議程第一案；第二案則是學生輔導法，該法大家已經有共識不用協商，今天會進行二讀、三讀，整個程序上會花費一個小時。第三案還有貨物稅條例修正；最後一案則是民眾黨提的國家發展基金不當投資調查委員會的議案。整個院會排下來，可能沒辦法進行選罷法表決，因此民進黨不用擔心，他們不會變更議程。

預計什麼時候《選罷法》過關？林思銘指出，選舉罷免制度不該是不公不義、浪費公帑，因此罷免制度加上身分證查核機制，連署程序用影本，以及加註登記日期，這個提案已經完成委員會協商，會在適當時機，提出二、三讀程序。

林思銘續指，目前在內政委員會還有一個立委許宇甄「加1法案」，就是要罷免同意票要大於當選票數，該版本還在內政委員會討論中，未來連署加嚴版本，是否與「加1法案」併案處理，黨團目前沒有這樣的規劃，可以表決的案子，就會先處理，也希望民進黨不要阻擋。

