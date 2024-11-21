轟放任許傳盛包庇謝宜容　林淑芬：何佩珊不知問題在哪就是能力有問題

▲立委林淑芬。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部勞發署北分署同仁霸凌輕生案持續延燒，涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職，昨晚透過書面道歉，但仍認吳姓職員的死與也的管理無關。民進黨立委林淑芬指出，謝宜容態度仍強硬，而勞動部的調查報告讓她更大膽規避責任，如果勞動部長何佩珊讓調查召集人次長許傳盛寫出這種包庇的報告，還不知問題在哪，就是能力有問題；而許傳盛跟謝宜容交情好，立場偏頗，已不適任次長了。

林淑芬表示，謝宜容的聲明看得出來心性驕傲，在這種狀況裡面，勞動部行政調查報告更給她支撐，明明這個員工工時過長，壓力過大，可是報告卻昧於事實，勞動部還能夠說不是管理不當，謝宜容因爲這樣才可以更有所本說不是她自己導致員工死亡。

林淑芬說，工作做不完，上層還要他如期完成，這不叫管理不當？有直接證據顯示，謝宜容對整個分署員工言語暴力習以為常，對整個機構咆哮、施壓，怎麼可以說跟員工的死沒關係？整個行政調查最大問題，就是許傳盛跟她私交很好，還說要還謝宜容清白，顯示預設立場，才會寫出一個謝宜容立意良善的包庇調查報告，才會讓整件事也變成何佩珊逃不了的責任。

林淑芬也表示，何佩珊如果是放任讓次長做出包庇行政報告，還不知問題在哪，就是能力有問題，但要不要辭職讓上面的人來決定，至於許傳盛從行政調查報告都沒有迴避，跟謝宜容交情好，立場偏頗，已不適任次長。