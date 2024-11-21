洪申翰稱「早聽聞謝宜容鬼故事」　陳智菡轟：但民進黨阻止了嗎？

▲立法院民眾黨黨團主任陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署發生職員疑遭分署長謝宜容霸凌，選擇輕生的悲劇，震驚社會。民進黨立委洪申翰則稱「早在事發之前，有聽聞相關鬼故事」。對此，立院民眾黨團主任陳智菡21日表示，但民進黨阻止了嗎？還是忙著阻擋國會改革？忙著擋調查權，擋人民的知情權，忙著幫行政單位擦脂抹粉，忙著阻擋《吹哨者保護法》？她大酸，超思進口雞蛋，查陳吉仲如此，台鹽綠能弊案，查陳啓昱也如此，只要能保住政權，真相又有什麼所謂？



陳智菡表示，勞動部被爆要員工假打卡、逼秒回line、強迫跑步、更疑似職場霸凌，導致一名基層公務員輕生，當事人除了展現神隱功力與後台之外，勞動部花了兩週做出的調查報告，更顯見「幫掩蓋高層失職的目的良善」，民進黨支持者炸鍋，原來整天喊著友善勞工，攏係假！

陳智菡表示，勞動部長何佩珊從一問三不知到懲處髮夾彎，人民看到了何佩珊部長、卓榮泰院長、賴清德總統各個都是「看輿論辦事」的風向大師！

陳智菡分析，勞動部原本只把謝宜容調職，如今一次記二大過，如果後面懲處合理，代表勞動部一開始的處置與內部調查，只是虛應故事、走個過場；如果這個懲處不符合公務人員懲戒標準，那麼兩大過免職，坐實民進黨只會「風向治國」，只想處理新聞、而不是處理問題。只要能保住自己的官位、躲過政治風暴，人人都可以犧牲，以拖待變。

陳智菡指出，何佩珊先是試圖壓案、內部調查左手查右手「官官相護」，先過個水演演戲，發現無法平息輿論壓力，就請出監察院，反正菊姊也是自己人，再不行就放大絕送檢調，只要找一位能碰到揣摩上意辦案的檢察官，搬弄幾條律法嗆一句「偵查不公開」，時長日久，百姓終會逐漸淡忘、之後再來灑幣大內宣洗記憶，一切就能船過水無痕，最差最差，還能搬出中共來救援。

陳智菡再指，超思進口雞蛋，查陳吉仲是如此，台鹽綠能弊案，查陳啓昱也是如此。只要能保住自己的政權，真相又有什麼所謂？民進黨不分區立委洪申翰上節目宣稱，早有不少民進黨立委都聽聞勞動部霸凌案的相關「鬼故事」，但他們關心了嗎？阻止了嗎？還是忙著阻擋國會改革？

陳智菡批評，民進黨忙著在擋住國會拿回應有的調查權，擋人民的知情權，忙著在幫行政單位擦脂抹粉、忙著阻擋「吹哨者保護法」？

最後，陳智菡強調，高官帶頭霸凌基層的悲劇，從何而起？誰是主謀、誰又是共犯？誰知情隱匿，誰助長霸凌？又是哪些綠營側翼名嘴，急了！開始幫忙轉移焦點？讓大家張大眼睛，一個一個看個仔細！

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▼民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）