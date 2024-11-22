　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營防藍突襲選罷法修嚴　提黃國昌金句：不知道要做什麼可怕的事

▲▼ 立法院院會 報告事項第二案 民防法 民進黨抗議惡修民防法 葉元之提案 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團拿出鳥籠諷修法，藍委葉元之出手搶奪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團希望今立法院會（22日）拚選罷法連署修嚴三讀，但院會開始前尚未遞案，據了解，國民黨團經上午黨團大會後，決定暫緩處理。民進黨團受訪時則表示，不知道稍後院會會不會突襲選罷法，但黨團堅決反對，應以民生法案優先。黨團書記長蔡易餘也表示，過去有立委曾在修相關法律時說「這些剝奪權力的人未來就會行使可怕的事情」，這個人就是黃國昌。不知道國民黨跟民眾黨是要做什麼可怕的事情？

對於選罷法修正，民進黨團幹事長吳思瑤坦言，不知道稍會院會，會不會突襲選罷法，民進黨團會堅定站出來、訴求清楚，教育跟民生法案優先、暫緩審議選罷法，今天上午蔡易餘跟洪申翰清晨四點半就在現場守護，遞交民進黨團議程草案，訴求就是優先審議已經完成委員會審查的學生輔導法。

吳思瑤強調，這是朝野各黨團經過委員會充分討論，黨團協商後取得共識的優先法案，這攸關教育體系的學生心理健康、學生輔導等等，非常重要。第二案是貨物稅法條例，針對復康巴士跟載運弱勢身障車輛，可延長貨物稅減免年限，民生法案都是朝野有共識、充分討論議案，這是希望立法院通過給國人的成績單。

吳思瑤指出，希望國民黨團懸崖勒馬，場外也有民團集結，反對聯署加嚴，選罷法不可惡修，國民黨跟民眾黨請不要執意跟人民對幹。

蔡易餘則表示，早上就在議場前面排隊，希望今天就處理學生輔導法跟貨物稅條例，但禮拜四過水協商、不處理任何爭議條文，雙重鳥籠要加嚴罷免制度，今天國民黨團就可能變更議程處理，若三讀通過，人民罷免權將被剝奪殆盡。

蔡易餘指出，過去有一位立委曾在選罷法連署修嚴時說過，「人民罷免權力可能被剝奪，這些剝奪權力的人未來就會行使可怕的事情。」這個人就是黃國昌。不知道國民黨跟民眾黨是要做什麼可怕的事情？要急著修選罷法，罷免是直接民權，是憲法賦予人民權利，不能讓藍白兩黨惡修剝奪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／台美大戰！最新戰況解析　聊天室集氣TEAM TAI
快訊／滿壘中計！江坤宇自責說「雞排」　3局0比0
陳傑憲太火燙！　連6戰安打成台灣第一人
快訊／陳傑憲挨球吻！　引爆全場噓聲
快訊／陳柏清再飆K凍結跑者！　2局0比0
「12強台灣應援太吵了」！敵對球員女友：現在還不習慣
快訊／陳柏清飆K解危！打者飆罵發Q　台灣首局0比0

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／賴清德出訪不排除去程過境夏威夷　返程擬在關島換回大飛機

三重工地吊塔驚傳掉落！　新北市府：要求包商即刻停工

直擊／12強台美大戰膠著中　立委院會表決不忘擺平板同步收看

北市社會局爆霸凌　受害者求助上級竟攤手回「不想管、別跟我講法律」

快訊／國民黨提案「郭智輝調查委員會」！　院會表決通過

藍營提「罷免票須多於當選票」　黃暐瀚反對：被罷就急著提高門檻

轟大法官「實質廢死」製造問題　藍委：12／3上凱道為被害者發聲

揭外聘社團老師機制有漏洞　議員：拿良民證取代切結書並公開資訊

賴清德訪吐瓦魯因該國跑道僅1.5公里　安全考量擬轉乘商用噴射機

《民防法》修法二次表決大戰　葉元之搶綠營鳥籠、一人舌戰群儒

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

幕後／賴清德出訪不排除去程過境夏威夷　返程擬在關島換回大飛機

三重工地吊塔驚傳掉落！　新北市府：要求包商即刻停工

直擊／12強台美大戰膠著中　立委院會表決不忘擺平板同步收看

北市社會局爆霸凌　受害者求助上級竟攤手回「不想管、別跟我講法律」

快訊／國民黨提案「郭智輝調查委員會」！　院會表決通過

藍營提「罷免票須多於當選票」　黃暐瀚反對：被罷就急著提高門檻

轟大法官「實質廢死」製造問題　藍委：12／3上凱道為被害者發聲

揭外聘社團老師機制有漏洞　議員：拿良民證取代切結書並公開資訊

賴清德訪吐瓦魯因該國跑道僅1.5公里　安全考量擬轉乘商用噴射機

《民防法》修法二次表決大戰　葉元之搶綠營鳥籠、一人舌戰群儒

風Luxury／積家2170萬雙龍錶登台　盤踞星空圖引目光投向陀飛輪

幕後／賴清德出訪不排除去程過境夏威夷　返程擬在關島換回大飛機

三重工地吊塔驚傳掉落！　新北市府：要求包商即刻停工

2024MAMA／攝影師撞到TWS！　平均18歲女團「全麥唱跳」超級穩

守護神成功救援無數受害者　嘉市吳禎原獲頒婦幼工作貢獻獎

一賣就是70個年頭！鹽埕切仔麵老店　豬大骨熬煮湯米粉超鮮甜

祖雄攜愛女攝影棚首度亮相　要讓女兒從小就會三種語言

快訊／公務員輕生案！　新北檢「急赴勞動部調資料」查霸凌

俄「極音速中程飛彈」首次投入戰爭　澤倫斯基：嚴重升級

富藍戈12強好投尋新東家？瞄準日職：已找養樂多好友打聽

政治熱門新聞

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

王浩宇：謝宜容會安穩幹到退休領終身俸

謝宜容失聯「不讀不回」　恐不會現身道歉

郭正亮曝謝宜容一路高升背景超硬

即／賴清德再為霸凌案道歉！重申「嚴查嚴辦」

謝宜容2月曾遭約談　李宇翔證實「陳情案轉給王安邦」

快訊／何佩珊昨遞辭呈卓榮泰准辭　次長陳明仁代理部長職

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

幕後／蔡英文訪加拿大　北京砸每人5000元僑民、幫派當抗議走路工

快訊／賴清德7天不在台灣！上任首出訪　30日出發南太平洋3友邦

高市議員開砲許銘春：把大眾當白癡嗎

卓內閣半年內折損2部長！　繼李孟諺後「何佩珊請辭獲准」

綠黨團12字重話要謝宜容出面「嚴肅道歉」　支持國會3方式調查此案

更多熱門

相關新聞

藍版選罷法「連署加嚴」今可闖關　綠夜排遞案處理學生輔導法

藍版選罷法「連署加嚴」今可闖關　綠夜排遞案處理學生輔導法

立法院長韓國瑜20日召集朝野協商，針對國民黨版《選罷法》修正草案，連署時應附上身分證影本等並無共識，韓國瑜裁示此案依議事規則處理，國民黨團則希望今（22日）拚三讀，但今日院會中，僅民進黨團清晨就守在議場門口，遞案盼優先審查《學生輔導法》或《貨物稅》，至9點院會開始後，國民黨團、民眾黨團並未遞案變更議程，《選罷法》修正罷免連署門檻加嚴一案仍未排入院會。

基隆捷運「南港到八堵路線」設計中　今年底完成後報行政院

基隆捷運「南港到八堵路線」設計中　今年底完成後報行政院

把壽司、拉麵「拉」出來　朱為中華隊打氣

把壽司、拉麵「拉」出來　朱為中華隊打氣

要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

陳昭姿點名衛福部司長霸凌當事人否認　吹哨者再爆：就是她

陳昭姿點名衛福部司長霸凌當事人否認　吹哨者再爆：就是她

關鍵字：

選罷法國民黨民進黨立法院修正法案罷免黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

台灣隊長陳傑憲挨球吻！引爆全場噓聲

王浩宇：謝宜容會安穩幹到退休領終身俸

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

「來不及放進去」男友就彎了！妹子狂弄半年崩潰

《全明星》男星宣佈退圈　3小時後又喊「假的」挨轟

即／台南工地機具傾倒壓工人　頭皮外翻送醫不治

勞動部霸凌案死者母淚崩：別再官官相護

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面