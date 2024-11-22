綠營防藍突襲選罷法修嚴　提黃國昌金句：不知道要做什麼可怕的事

▲民進黨團拿出鳥籠諷修法，藍委葉元之出手搶奪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團希望今立法院會（22日）拚選罷法連署修嚴三讀，但院會開始前尚未遞案，據了解，國民黨團經上午黨團大會後，決定暫緩處理。民進黨團受訪時則表示，不知道稍後院會會不會突襲選罷法，但黨團堅決反對，應以民生法案優先。黨團書記長蔡易餘也表示，過去有立委曾在修相關法律時說「這些剝奪權力的人未來就會行使可怕的事情」，這個人就是黃國昌。不知道國民黨跟民眾黨是要做什麼可怕的事情？

對於選罷法修正，民進黨團幹事長吳思瑤坦言，不知道稍會院會，會不會突襲選罷法，民進黨團會堅定站出來、訴求清楚，教育跟民生法案優先、暫緩審議選罷法，今天上午蔡易餘跟洪申翰清晨四點半就在現場守護，遞交民進黨團議程草案，訴求就是優先審議已經完成委員會審查的學生輔導法。

吳思瑤強調，這是朝野各黨團經過委員會充分討論，黨團協商後取得共識的優先法案，這攸關教育體系的學生心理健康、學生輔導等等，非常重要。第二案是貨物稅法條例，針對復康巴士跟載運弱勢身障車輛，可延長貨物稅減免年限，民生法案都是朝野有共識、充分討論議案，這是希望立法院通過給國人的成績單。

吳思瑤指出，希望國民黨團懸崖勒馬，場外也有民團集結，反對聯署加嚴，選罷法不可惡修，國民黨跟民眾黨請不要執意跟人民對幹。

蔡易餘則表示，早上就在議場前面排隊，希望今天就處理學生輔導法跟貨物稅條例，但禮拜四過水協商、不處理任何爭議條文，雙重鳥籠要加嚴罷免制度，今天國民黨團就可能變更議程處理，若三讀通過，人民罷免權將被剝奪殆盡。

蔡易餘指出，過去有一位立委曾在選罷法連署修嚴時說過，「人民罷免權力可能被剝奪，這些剝奪權力的人未來就會行使可怕的事情。」這個人就是黃國昌。不知道國民黨跟民眾黨是要做什麼可怕的事情？要急著修選罷法，罷免是直接民權，是憲法賦予人民權利，不能讓藍白兩黨惡修剝奪。