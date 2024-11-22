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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍版選罷法「連署加嚴」今可闖關　綠夜排遞案處理學生輔導法

▲▼內政委員會 藍綠衝突 召集委員徐欣瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政委員會朝野為《選罷法》修正衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜20日召集朝野協商，針對國民黨版《選罷法》修正草案，連署時應附上身分證影本等並無共識，韓國瑜裁示此案依議事規則處理，國民黨團則希望今（22日）拚三讀，但今日院會中，僅民進黨團清晨就守在議場門口，遞案盼優先審查《學生輔導法》或《貨物稅》，至9點院會開始後，國民黨團、民眾黨團並未遞案變更議程，《選罷法》修正罷免連署門檻加嚴一案仍未排入院會。

國民黨團書記長林思銘昨受訪時表示，查核連署加嚴加密的版本明日會不會在立法院會三讀通過，國民黨立場是要經過明早黨團大會，透過民主機制來做決定，目前無法告知。

不過據了解，「罷免同意票必須高於被罷免人當選票數」尚未取得民眾黨共識，因此黨團採脫鉤方式，明日先拚連署加嚴三讀。

然而，今院會排定議程並無選罷法修正，而民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰清晨就在議場門口守候，議場大門一開，就率先遞案盼優先審查《學生輔導法》或《貨物稅》修正案。

民進黨團指出，這正是我們與國民黨及民眾黨的最大差別所在，民進黨始終堅持「民生優先、教育優先」的理念，爭取立法院能夠優先審查《學生輔導法》或《貨物稅》中涉及弱勢照顧的條款，例如購置服務身心障礙者的復康巴士免稅等，真正與人民生活息息相關的法案，反觀藍白兩黨立委，卻只熱衷於政治鬥爭，甚至一再提出破壞國家憲政與民主的提案，令人深感遺憾。

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