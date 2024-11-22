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《民防法》修法二次表決大戰　葉元之搶綠營鳥籠、一人舌戰群儒

▲▼ 立法院院會 報告事項第二案 民防法 民進黨抗議惡修民防法 葉元之提案 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團拿出鳥籠諷修法，藍委葉元之出手搶奪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯日前提案修《民防法》，擬取消「支援軍事勤務」，被質疑瓦解民防。上月25日院會處理該修法提案，遭民進黨團提案退回，而藍委葉元之捲土重來、重提該案，並列為今（22日）院會首案，民進黨團再度提案退回，在國民黨團表達異議下進行表決大戰，最終在出席104人、贊成47人、反對57人狀況下，該案並未被退回程序委員會。

日前徐巧芯提案《民防法部分條文修正草案》，指出鑑於教育部將學生資料列冊演變青年服勤團前例，以及避免法律賦予民防團無條件支援軍事勤務的可能性，草案將提及學校在校生相關文字刪除，部分條文中「軍事勤務」等詞彙也被刪除。該提案最終遭民進黨團退回程序委員會。

且該案當時表決過程詭譎，民進黨團成員都已投票贊成退回、民眾黨團成員則投票反對，然而，直到表決剩七秒，國民黨大部分立委都還沒投票。國民黨團書記長林思銘突然走到主席台前喊「沒異議」、「沒異議」！該案表決到一半臨時終止。

而此次藍委葉元之捲土重來、再提此案，今院會中民進黨團提案退回程序委員會，在國民黨團表達異議下進行表決大戰，最終在出席104人、贊成47人、反對57人狀況下，該案並未被退回程序委員會。

而表決過程中，現場綠委高喊反對葉元之惡修民防法、法學博士看不懂修法？葉元之、造謠之。葉元之則是一人舌戰群儒，獨自高喊，反對學生上戰場、民進黨輸不起。民進黨團今也準備道具「鳥籠」諷刺藍營選罷法修嚴，葉元之也上前搶奪，是除言語交鋒外，今日院會少數肢體衝突。

對於相關提案，民進黨團書記長蔡易餘受訪時表示，當時已經引起社會很大爭議，年輕人參與民防是醫護、救援方式，是讓年輕族群知道一些民防概念，徐巧芯提案是弱化民防，為何在徐巧芯不提案之後，葉元之要跟進？是國民黨團立場一致要弱化民防嗎？

▲▼ 立法院院會 報告事項第二案 民防法 民進黨抗議惡修民防法 葉元之提案 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 立法院院會 報告事項第二案 民防法 民進黨抗議惡修民防法 葉元之提案 。（圖／記者屠惠剛攝）

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