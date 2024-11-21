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基隆捷運「南港到八堵路線」設計中　今年底完成後報行政院

▲▼立法院交通委員會與交通部長陳世凱考察基隆交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會與交通部長陳世凱考察基隆交通建設。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(21)日前往考察基隆地區交通建設，其中基隆捷運第一階段路線自南港站至八堵站約15.59公里，目前正由新北市政府辦理基本設計。交通部表示，基本設計預計113年底完成後，將送行政院工程會審議，交通部和鐵道局將全力協助，儘早完工通車。

立法院交通委員會上午考察基隆地區交通建設，交通部長陳世凱率領相關單位參加，基隆市長謝國樑也率市府團隊出席，考察電動巴士、公共運輸、智慧交通及自行車路網建置、德安交流匝道改善工程以及國道1號與國道3號間新闢安樂區聯絡道工程等交通建設，並由新北市政府說明基隆捷運推動進度。

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交通部表示，基隆捷運第一階段路線自南港站至八堵站約15.59公里，正由新北市政府辦理基本設計，預計113年底完成後送行政院公共工程委員會辦理審議，交通部及鐵道局將全力協助以利後續作業順利推進，儘早達成完工通車的目標。

此外，針對基隆市推動電動巴士和公共運輸等，陳世凱則指出，基隆市政府為推動114年度市區客運汰換電動大客車、提升公共運輸品質與跨縣市通勤服務、建置智慧運輸系統以及優化自行車服務等，已向交通部各相關補助型計畫提案申請補助，後續將依相關規定盡力給予協助。

▲▼立法院交通委員會與交通部長陳世凱考察基隆交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會與交通部長陳世凱考察基隆交通建設。（圖／交通部提供）

德安交流匝道與市區道路路口改善工程，陳世凱則請基隆市府確認道路分界，後續請公路局、高公局及內政部國土署共同研商盡力協助地方相關經費，加速改善工程推動。

國道1號與國道3號間新闢安樂區聯絡道工程，目前正由市府辦理可行性評估作業，陳世凱也說明，後續涉及高速公路或快速公路銜接部分，交通部高公局及公路局將盡力參與討論給予相關協助。

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