基隆捷運「南港到八堵路線」設計中　今年底完成後報行政院

勞動部勞發署北分署同仁霸凌輕生案持續延燒，涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職，昨晚透過書面道歉，但仍認吳姓職員的死與也的管理無關。民進黨立委林淑芬指出，謝宜容態度仍強硬，而勞動部的調查報告讓她更大膽規避責任，如果勞動部長何佩珊讓調查召集人次長許傳盛寫出這種包庇的報告，還不知問題在哪，就是能力有問題；而許傳盛跟謝宜容交情好，立場偏頗，已不適任次長了。