謝宜容發12點聲明　吳子嘉推測「保公務員退休金」：低級下流

▲謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部傳出職場霸凌案，涉霸凌的分署長謝宜容神隱多日，直到總統賴清德、行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊都出面道歉，才委託律師洋洋灑灑寫下12點聲明。《美麗島電子報》董事長吳子嘉21日在直播中表示，謝宜容用這12點來辯論的原因，就是要保住公務員資格、公務員的退休金，「非常低級，非常下流，非常不要臉的一個人」。

吳子嘉21日在YouTube頻道「董事長開講」大談勞動部霸凌輕生案，有網友問到「謝會被押？」吳子嘉就表示，「謝不會被收押，她那是輕罪啦！可公務員沒得幹啦～公務員只要犯罪以後，刑事犯罪之後，她公務員資格被取消，她退休金拿不到了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳子嘉就提到謝宜容委託律師發出的12點聲明，「所以她用這12項的辯論題來對抗的原因，是要保住公務員資格、保住公務員退休金」，直批謝宜容在想這些東西，是「非常低級，非常下流，非常不要臉的人。」

謝宜容發出3大道歉聲明，稱有關「部分同仁」反映她說話咆哮、情緒管控不當，造成同仁受挫受傷並承受重大身心壓力，她虛心接受，在此公開道歉，但「發生不幸身故事件，均與本人於機關內領導管理風格、行為、作法無關。」

謝宜容強調，行政調查結果已經載明，輕生者是因「長期盡忠職守超時工作」、「超時工作」、「機關人力配置不合理致未得到工作所需資源或支持」、「未能獲得專業意見協助，該工作過程產生挫折感及孤立無緣」、「自身工作壓力大」等4點，與她領導管理風格、作為做法無關。

至於行政調查認定她在不幸事件發生後「安撫同仁方式、內容及語氣口吻不當」，造成同仁心理壓力無法承受，她也「坦承接受」，「願就本人當下思慮不周舉止向同仁們表達誠摯道歉。」