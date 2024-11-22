跟風「火車衝浪」挑戰！男童遭高壓電擊掛車頂　路人救援爆火光

▲男童跟風「火車衝浪」挑戰遭高壓電擊。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名13歲男童為了模仿TikTok的「火車衝浪」挑戰，竟直接爬到火車車頂，結果意外觸碰到高壓電線，當場被電到昏厥，整個人癱軟在車頂，雙腿懸掛在車旁，目睹民眾全都嚇壞，有熱心民眾試圖救援，結果也差點遭電，現場也爆出火光。

綜合外媒報導，這起事件發生在里約熱內的盧安奇埃塔車站（Anchieta Station），當時一名13歲男童為了模仿TikTok熱門的「地鐵衝浪」挑戰，直接爬到火車車頂上，結果身體意外觸碰到高壓電線，觸電後癱軟倒在火車車頂，雙腿懸掛在車側，月台上的乘客目睹全都嚇壞。

有一名乘客試圖爬上火車車頂救援，險些也被高壓電線擊中，然而男孩也再次接觸到高壓電線，引發火花四濺的爆炸並再次受到重擊，最後只能放棄等待救援人員。

觸電的男童被救下後，緊急送往當地醫院，院方在19日表示，男童目前救回一命，但傷勢仍相當嚴重。

TikTok的「火車衝浪」挑戰起源自美國紐約，當地年輕人為了追求刺激，時常一群人爬到行進車廂上，或是在外面抓著地鐵門一起移動，拍成影片後，許多人為了流量效仿挑戰。

負責運營該列車的巴西鐵路公司 Supervia 警告，這是一項相當危險的社交媒體潮流，光是今年就在美國紐約市奪走了6條人命，「這些行為不僅不負責任，還威脅到所有乘客的安全，並影響鐵路運營的正常運作。」