巴西警方破獲「暗殺現任總統」密謀案　逮捕前總統秘書

▲巴西現任總統魯拉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西警方日前逮捕五名嫌疑人，包括4名現役軍人與1名警察，他們被指控於2022年底策劃刺殺當選為現任總統的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及其新任副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin），並試圖發動政變，其中一名軍人甚至是前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的秘書。此次逮捕揭發了阻撓魯拉就任總統的更大陰謀，引發國內外關注。

巴西聯邦警察的調查，5名嫌疑人策劃此一刺殺行動的時間點，是魯拉正式就職總統的前兩週，而計畫的執行時間則定在2022年12月15日，企圖以此重新進行總統選舉。

根據CNN、BBC，除了刺殺魯拉及其副總統，嫌疑人還計劃在政變成功後逮捕並處決一名最高法院大法官莫拉埃斯（Alexandre de Moraes），原因是該名法官曾經主導調查前總統波索納洛在任內濫權、攻擊投票系統等案。

警方透露，這一行動被命名為「綠黃匕首」，象徵巴西國旗的兩個主要顏色。

被捕的4名軍人受過特種部隊訓練，他們在被捕時正參與里約熱內盧G20峰會保安工作，其中一人更是退役將軍費爾南德斯（Mario Fernandes），他曾在波索納洛政府中擔任總統秘書處的重要職務。

聯邦警察表示，此犯罪組織靈活運用軍事知識，策劃、協調非法行動。策劃者曾討論使用毒藥，作為刺殺魯拉的方式，並計劃在成功奪權後控制政府，建立一個名為「制度危機管理辦公室」的機構。

社會傳播部長皮門塔（Paulo Pimenta）指出，這一刺殺計劃其實已差點接近得逞階段，只是細節上的問題阻止了實際行動。最高法院法官莫拉埃斯授權此次逮捕行動，於11月7日凌晨展開。

在2022年10月的大選中，魯拉以較小的差距贏過時任總統波索納洛，而波索納洛始終未承認敗選。2023年1月魯拉宣誓就職一週後，波索納洛的支持者發動暴動，闖入總統府、國會、最高法院，並大規模破壞建築物。警方執行最終清場時拘捕數千人，持續調查這些暴動以及其他相關陰謀。

隨著此次刺殺計劃東窗事發，是警方首次公開證實有針對魯拉的暗殺陰謀，進一步揭開了巴西當前政治對立的嚴重性。此事件反映出部分軍警人員參與破壞國家民主進程的陰謀，對巴西政局的穩定構成重大威脅，也讓外界對巴西未來局勢深感擔憂。