24歲女網紅「車上自拍熱舞影片」意外摔倒　瞬間被撞奪命畫面曝

記者李振慧/綜合報導

巴西24歲女網紅阿曼達(Amanda Barbosa)坐在車上時為了拍攝影片,冒險站在車上熱舞,沒想到車子突然緊急剎車,導致她意外跌下車,當場被附近經過的行車撞上,被宣告重傷身亡。

這起不幸事件18日凌晨發生在若昂佩索阿市(João Pessoa),路上監視器拍到,24歲女子阿曼達與3名朋友搭乘休旅車時,一時興起整個人伸出天窗外,一邊跳舞一邊自拍。

Uma jovem morreu atropelada após cair da janela de um carro em movimento em João Pessoa (PB). Imagens de segurança mostram quando Amanda dos Santos Barbosa, 24, se desequilibrou do veículo após fazer selfies com as amigas. Ela foi atropelada por um veículo preto que acessou a… pic.twitter.com/9DUJyUnquE