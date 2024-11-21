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24歲女網紅「車上自拍熱舞影片」意外摔倒　瞬間被撞奪命畫面曝

24歲女網紅「車上自拍熱舞影片」意外摔倒　瞬間被撞奪命畫面曝。（圖／翻攝自Facebook）

▲女自拍跳舞意外墜車。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西24歲女網紅阿曼達(Amanda Barbosa)坐在車上時為了拍攝影片，冒險站在車上熱舞，沒想到車子突然緊急剎車，導致她意外跌下車，當場被附近經過的行車撞上，被宣告重傷身亡。

這起不幸事件18日凌晨發生在若昂佩索阿市(João Pessoa)，路上監視器拍到，24歲女子阿曼達與3名朋友搭乘休旅車時，一時興起整個人伸出天窗外，一邊跳舞一邊自拍。

就在一群人開心熱舞時，車子突然緊急剎車，導致阿曼達往外飛出並且跌下車，沒想到落地時瞬間就被另外一輛經過的車子撞上，整個人倒在地上。

阿曼達雖然被朋友緊急送醫，然而她在抵達醫院前就已經死亡。母親傷心接受當地電視台採訪表示，當天她一直懇求女兒不要出門，「她就是不聽我的話，非要出去」。警方目前正在調查案件，希望能找到案件更多相關資訊。

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