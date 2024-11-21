英15歲少女闖鐵軌觸電亡！　警「空白50分鐘」疑釀疏失

▲羅克茜在鐵軌上觸電身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

英國一名15 歲少女在鐵軌上觸電身亡，然而驗屍結果卻指出，警方的過失可能是導致少女死亡的主因。少女的母親則強調會為「正義而戰」，替女兒討回公道。該起事件將於2025年11月開庭審理，而陪審團則會決定是否對警方追究責任。

根據《每日郵報》報導，英國多塞特郡威茅斯一名15歲少女羅克茜·菲利普斯（Roxy Phillips）2023年3月23日凌晨，因不小心碰到威茅斯火車站附近鐵軌上的750伏特高壓電，觸電身亡。儘管急救人員獲報後迅速趕到現場，但仍無法挽回她的性命，醫護人員於凌晨2時25分宣布她死亡。

根據鐵軌附近的監視器畫面顯示，15歲的羅克茜當天凌晨0時57分出現在火車站，隨後走上鐵軌。1分鐘後，有民眾打電話通報警方稱，「鐵軌上有人。」警察獲報後，聯絡鐵路公司Network Rail，並要求暫時切斷電力，派員到場調查。

警方凌晨1時15分抵達現場，但在1時17分時表示「沒有發現任何人。」負責清查的警察認為鐵軌上的出口眾多，如果是誤闖，可以自行找到出口離開，不需要再進一步搜索。於是將該起通報交由英國交通警察（BTP）處理，而鐵路公司隨後也恢復了電力供應。直到凌晨2時6分，救護人員才再次獲報到場，但羅克茜已經觸電倒地，沒有生命跡象。

驗屍官瑞秋·格里芬（Rachel Griffin）指出，警方的作為或疏失可能與此案有關。需要陪審團進一步調查。該案的全面審訊將在2025年11月17日展開，並由陪審團作出判斷，決定是否要向警方追責。