北韓高階軍官赴俄作戰重傷！　遇烏軍用12枚「暴風影」飛彈空襲

▲北韓軍遠赴庫斯克州作戰，疑似遇到烏軍空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年10月起陸續派遣多達1萬人以上的精銳部隊前往俄國，其中包括至少500名以上的將領與高階軍官，部分已抵達庫斯克州與烏軍作戰。日前，某西方國家官員爆料，一名在庫斯克州的北韓高階軍官，疑似因為遭到烏軍飛彈空襲而受傷，不過未能釐清具體傷勢為何。

根據美媒《華爾街日報》，來自某西方國家的政府關係人士首度爆料，遠赴俄國庫斯克州作戰的1萬名北韓兵力與500名軍官，直到最近終於傳出某名北韓軍官受傷的消息。而該名北韓軍官受傷的主要原因，疑似與烏軍20日下午向俄國庫斯克州馬里諾村（Marino）定居點的指揮所發射12枚英製「暴風影飛彈」有關。

英媒《衛報》指出，從社群平台上的影片可以看到，烏克蘭軍隊20日下午3時，向俄國庫斯克州馬里諾村定居點發射12枚英製「暴風影」巡弋飛彈，擊中位於該地的軍事指揮所，而該座指揮所由俄軍、北韓軍使用，在烏軍飛彈空襲時，剛好有幾名北韓軍人在指揮所內。

對於消息來源的準確性，美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）表示，「目前無法證實該名北韓軍官是否受傷。」

至於北韓駐聯合國代表處，則是拒絕回應《華爾街日報》的置評請求。

南韓《韓聯社》指出，在此次北韓派遣精銳部隊赴俄的高級軍官之中，包含北韓最高領導人金正恩的3名心腹，分別為朝鮮人民軍總參謀部副總參謀長金永福、偵察總局長李昌浩、朝鮮人民軍所長申琴徹（音譯）。