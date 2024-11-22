好市多新分店人潮爆滿！提前「凌晨4點半」開幕　頭香3天前就排隊

記者張方瑀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）在日本福岡新開分店，結果在開幕前3天就有人來排隊，開店前就有超過500名顧客等候在外，最後店家只好提早3個半小時，於凌晨4時半就開始營業。

根據日媒報導，好市多小郡倉庫店21日在福岡縣小郡市正式開幕，沒想到為搶購開幕限定特價商品，營業前就已有約500人頂著寒風在店外排隊，店家只好將原定上午8時的開幕時間，提前至凌晨4時半。

報導指出，搶到頭香的顧客，居然從18日就開始排隊，他表示，「雖然有些睡眠不足，但感覺會買很多東西。」

好市多於1999年在久山町開設了日本首家門市，而小郡倉庫店是全國第36家門市，也是福岡縣內的第3家。此外，小郡市與好市多於20日簽署協議，雙方將在發生大規模災害時，合作確保食品與生活必需品等物資的順暢供應。