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烏克蘭駐英大使稱「第三次世界大戰」已開始　中國遭點名

▲▼烏克蘭駐英國大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭駐英國大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦21日專電

烏克蘭駐英國大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼指出，第三次世界大戰已在今年開始，因為俄羅斯的專制威權盟友已「直接參與」對烏克蘭的侵略戰爭。他並提到，烏克蘭戰場可見敵方使用的中國製砲彈。

扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）是20日晚間在基輔出席第2屆「烏克蘭真理100」頒獎典禮時，作以上表示。烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）去年創設此獎，表彰在各領域對烏克蘭國家社會有功的100名人士。

烏克蘭真理報21日報導，扎盧茲尼說，他相信有理由認為，第三次世界大戰已在今年開始。

他指出，烏克蘭如今面對的已不只是俄羅斯，還有來自北韓的士兵、伊朗製造的自殺式無人機、北韓生產的飛彈，以及「中國製造的砲彈」。

除了中製砲彈，扎盧茲尼並提到，俄羅斯飛彈有中國零組件。

扎盧茲尼指出，多數軍事官員會同意，所有這些因素透露，「我們一直預期會發生的」世界大戰已展開，世界必須為此做好準備。

不過，扎盧茲尼也提到，現在仍有可能阻撓這個趨勢，就從烏克蘭戰場開始。然而，他說，「基於某些原因」，烏克蘭的夥伴們「不願理解這件事」。

扎盧茲尼說，很明顯，「烏克蘭已有太多敵人」。烏克蘭可借助科技的力量活下來，但是否能獨立抵抗俄羅斯的全面侵略、贏得戰爭，則仍未明朗。

扎盧茲尼10月中旬曾在位於倫敦的智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表7月就任以來第一場大型公開演說，當時曾提及中國、北韓、伊朗等國家圍繞著俄羅斯日益團結、擴張，而這些國家真正的目標其實不是烏克蘭。

他在該場演說也批評西方國家的軟弱，以及西方世界對俄羅斯的畏懼。

扎盧茲尼說，出於對俄羅斯及其總統蒲亭（Vladimir Putin）的畏懼，西方不僅不願改變既有安全秩序，也不看好烏克蘭，甚至一度認定面對全面侵略，烏克蘭將撐不過3小時。

儘管西方後來終於決定支援烏克蘭，扎盧茲尼指出，西方集體依然畏懼核戰爆發、害怕局勢升高，因此未提供烏克蘭足夠數量的武器，烏克蘭也未能在2023年的反攻行動取得強而有力成果，戰事從此進入持久戰、消耗戰，脫身彷彿遙遙無期。

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