12強賽不漏接！桃捷即時推播中華隊賽況　網友讚「貼心應援」

▲桃捷即時推播中華隊賽況。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

世界棒球12強賽超級巡迴賽21日開打，中華隊首戰不敵委內瑞拉，桃園市長張善政賽後在臉書發文，除了向中華隊喊話「下一場繼續拚！」，也提到，桃園捷運為了應援中華隊，特地在賽事期間透過旅客資訊顯示系統推播最新賽況，讓旅客在月台等車的同時，也能為中華隊加油。

▲桃園市長張善政賽後在臉書發文，向中華隊喊話「下一場繼續拚！」。（圖／市府提供）

對此，有網友留言，「桃捷的跑馬文字應援超貼心，等車也能追賽況，太棒了！」、「全壘打會跑馬推播，這種創意應援真的很用心耶！」

市長張善政提到，東京登場的超級循環賽首戰，中華隊與委內瑞拉始終膠著，雖然不乏安打，但最後仍以0：2惜敗，謝謝臺灣健兒的拚戰精神。為了應援中華隊，桃捷公司也在超級巡迴賽期間，透過旅客資訊顯示系統的跑馬文字，推播最新賽況，讓所有旅客在月台等車的同時，也能為中華隊加油。

中華隊若擊出全壘打，更會特別顯示在跑馬推播文字，讓旅客搭車時也能感受到全壘打的振奮。

除了桃捷顯示即時賽況，張善政也宣布本週末11/23（六）、11/24（日），將在桃園市政府前廣場舉辦戶外直播派對，現場不僅有500吋超大LED螢幕、Rakuten Girls 樂天女孩到場應援，賽前完成現場趣味體驗活動，還能獲得限量「Come Together」應援毛巾，邀請熱血球迷揪團為中華隊吶喊！

文章上線後，也吸引網友留言打氣，「桃捷的跑馬文字應援超貼心，等車也能追賽況，太棒了！、「全壘打會跑馬推播，這種創意應援真的很用心耶！」、「雖然輸了，但中華隊已經很棒了！下一場加油！」、「500吋螢幕＋樂天女孩，這根本是球迷的天堂啊！」、「戶外直播派對看起來超熱鬧，這週末一定要揪朋友去！」