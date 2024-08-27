桃捷站名開放票選卻放生民意　綠委轟張善政：紀念獨裁者惡搞民主

▲桃捷綠線站名日前公布，綠委及市議員群起抗議張善政惡搞民主。（圖／實習記者歐承翰攝）

實習記者歐承翰／台北報導

桃園市政府日前公布捷運沿線站名，卻與投票結果不符，引發爭議。民進黨立委張雅琳、范雲、林月琴與桃園市民進黨團成員今（27日）召開記者會痛批，桃園市長張善政惡搞民主機制，漠視民意，且帶頭推廣威權崇拜，違反轉型正義精神。

張雅琳指出，桃園市府在命名捷運站的邏輯相當詭異，多以十字路口命名捷運站，如果是以地標或是舊地名能夠推廣觀光和地方特色，而如今的決策完全浪費行銷城市的機會；市府沒收投票結果的行徑，更顯示對民主制度的不尊重，投票參與活動的民眾被澆了一盆冷水，未來恐怕更會降低參與公共事務的意願。

▲桃捷綠線主線段17座車站名稱日前公布。（圖／翻攝自桃園市政府，點圖放大）

張雅琳提到，桃捷綠線站名出現四個「中正路」，市府辯稱審議過程毫無政治色彩。她認為，在民主國家用公共設施紀念威權獨裁者是不健康的現象，促轉會在任務推動及調查結果報告書中就指出，以「中正」、「介壽」或「經國」為名的街、路、巷是威權象徵。她強調，相關的改名倡議數十年來逐漸成為主流，桃園市政府卻堅持逆時代而行，令人懷疑張善政是從民國六十年代坐時光機來上班。

范雲表示，桃園市府執意將捷運其中四站以「中正」命名，忽略《促進轉型正義條例》第五條明定，出現在公共場所的威權象徵應予移除或改名，她指出，桃園市民投票並未選出任何一個帶有「中正」的站名，可知桃園市民不希望捷運站以獨裁者為名。她呼籲桃園市府，尊重民意、重新命名，虛心接受轉型正義教育，不要再帶頭踐踏民主，若是張善政不懂「轉型正義」，她可以請專家學者來教學。

林月琴痛批桃園市府，搞「假投票真權威」，浪費公帑，又不尊重民意，還有權威復辟的疑慮。她質疑，這次投票「根本黑箱作業，長官說了算」，桃園市捷運工程局曾說，投票結果會送市府審議小組審議最後站名，那投票的結果是參考什麼？位於八德G03使用的是最高票的「巧克力站」，為何G09、G10站的命名投票結果會被犧牲？審議小組成員是誰？審議標準又是什麼？

▼桃市府日前公開票選桃捷綠線主線段17車站站名，但公布結果與票選不符，引發爭議。（圖／翻攝自桃園市政府，點圖放大）