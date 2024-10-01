山陀兒強襲！高鐵明全天改每小時「只發2班」　桃捷也宣布4項營運調整

▲高鐵考量颱風將對高鐵沿線路段造成影響，宣布調整2日列車運行班表。（圖／記者呂佳賢攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／台北報導

強颱山陀兒來勢洶洶，高鐵公司根據最新氣象資訊研判，颱風將對高鐵沿線路段造成影響，為了乘客與員工安全，高鐵決定調整2日列車運行班表，自南港站、左營站每小時發出2班次全車自由座列車。桃園捷運公司也宣布，因應山陀兒颱風最新動態，將針對2日營運模式做出4大調整。

高鐵公司1日晚間8點20分宣布，根據最新氣象資訊研判，颱風將對高鐵沿線路段造成影響，決定調整2日列車運行班表，重點有2項，詳細調整如下。

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一、南港站至左營站間全天調整營運模式，在上午6點至晚間9點30分期間，自南港站南下、左營站北上每小時各發出2班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），發車時刻均為30分及整點，晚間10點及10點30分亦會分別從南港、左營加開班次，行駛至台中站。

二、台中站上午6點30分將加開往南港站、左營站北上及南下列車，以加強疏運旅客。

有關3日的相關營運調整，將在2日晚間另行公告。高鐵公司表示，為了因應山陀兒颱風來襲，公司已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，各車站、基地、維修單位及全線保全亦完成相關防颱作業，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全

高鐵也公布颱風期間相關退費及退票規定，從發布海上颱風警報到解除海上颱風警報止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日起一年內「持未經使用的車票」在各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵還說，為了確保運行安全，如果列車行經部分路段，風速或雨量過大並達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，若因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

▲因應颱風來襲，桃捷2日針對營運模式做出4項調整。（圖／ETtoday資料照）

桃園捷運1日晚間也宣布，為因應山陀兒颱風最新動態，以及桃園市、新北市、台北市宣布2日停班停課，將針對2日營運模式做出4大調整，詳細調整如下。

一、全天取消直達車及加班車班次，普通車維持15分鐘班距。

二、全天暫停A1台北車站、A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務。

三、機場捷運沿線車站內販賣店全天暫停營業。各車站轉乘停車場維持營運。

四、公司將依颱風最新動態，採取相關因應措施，並即時透過官網、官方臉書粉絲團及i搭桃捷APP第一時間發布，全線各站也會加強站內廣播與即時公布營運資訊。

