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社會 社會焦點 保障人權

機捷噁男「盯短褲女」彎腰偷看底褲　警掌握身分

記者黃翊婷／綜合報導

有網友近日搭乘桃園機場捷運時，目擊一名男子在車廂內狂盯著一名正在睡覺的女乘客，甚至當眾彎腰疑似想偷窺底褲，引發各界熱議，桃園市議員黃瓊慧、魏筠均陸續表達關注。桃園市警局捷運警察隊已經掌握該男子的身分，後續會進行偵處並加強防治，以防類似案件再發生。

機捷怪男疑似彎腰偷窺女乘客。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧桃園觀察日記）

▲男子疑似彎腰偷窺女乘客。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧桃園觀察日記）

一名網友日前在Threads上發文，指稱先前搭乘桃園機場捷運時，目擊一名行為怪異的男子，對方不僅一直盯著一名正在睡覺的女乘客，還當眾彎腰疑似想偷窺底褲。文章公開之後掀起網友熱議，還有不少人留言聲稱也遇過該名男子，「我還記得這個男的，之前有遇過，他一直盯著人家看，人還靠玻璃牆另一邊偷看人家胸部」、「我跟朋友在機捷上也遇過他，不管移動到哪個車廂他都會跟上，並在對面坐下來直勾勾盯著你看，真的超恐怖」。

這件事情引發大眾關注，桃園市議員黃瓊慧也在臉書發文，呼籲民眾搭車時多留意自身安全，「機捷出現噁男，狂盯女性下半身、還趨前張望，被乘客全程錄下」、「脆原文有其他網友表示應該是同一個人，代表是累犯，都同一招」。

桃園市議員魏筠也在原文底下留言表示，桃園市警局捷運警察隊已經掌握該名男子的身分，後續會進行偵處，也會請各轄線分隊警力加強車廂及站體巡守，捷運公司保全也會加強巡守站體，以防類似案件再發生。

桃園捷運公司提醒，若旅客遇到性騷擾事件，可以通過車站、車廂內的緊急對講機，或直接向捷運警察、本公司服務人員尋求幫助。

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