中華郵政發行「台灣鐵道觀光郵票」　9／13起開賣

金門縣議長洪允典日前被爆公器私用，將議會職員當作私人幫傭，及濫用機關用地蓋違建招待所等，甚讓議員看不下去提案罷免。金門縣議會今（9）日進行罷免投票，因為未達法定人數宣布流會，僅8位議員到場、6人完成簽到，無法舉行投票。洪允典發聲表示，感謝過半數議員的強力支持，不僅守住議會的尊嚴，也唾棄不理性的罷免。