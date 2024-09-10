中華郵政發行「台灣鐵道觀光郵票」　9／13起開賣

▲中華郵政9月13日發行「台灣鐵道觀光郵票」。（圖／中華郵政提供）
記者李姿慧／台北報導
為推廣鐵道旅遊，中華郵政9月13日將發行「台灣鐵道觀光郵票」，台鐵仲夏寶島號、鳴日號觀光列車、林鐵夏依式蒸汽機車、糖鐵五分車，以及高鐵、北捷、桃捷和高捷等為郵票主角。
為推廣台灣鐵道旅遊文化，中華郵政公司以台灣各式列車和知名觀光景點為主題，訂於9月13日發行「台灣鐵道觀光郵票（113年版)」，1套5枚，郵票面值均為28元。
中華郵政公司說明，郵票圖案包含以仲夏寶島號蒸汽郵輪式列車和鳴日號觀光列車為主題，背景為野柳女王頭、宜蘭龜山島、台東三仙台。以台灣高速鐵路列車為主題部分，背景為高雄85大樓、台南孔子廟、台南赤崁樓、台中公園、西門紅樓、台北府城北門。
▲中華郵政發行「台灣鐵道觀光郵票」。（圖／中華郵政提供）
另郵票也出現台北捷運、桃園機場捷運及高雄捷運列車主題，背景為國立故宮博物院、TAIPEI 101、桃園國際機場、蓮池潭風景區龍虎塔、高雄流行音樂中心；阿里山林業鐵路夏依式蒸汽機車及柴油機車主題，背景則是祝山車站、北門驛；糖業鐵路五分車主題，背景為橋頭糖廠園區俱樂部、蒜頭糖廠五分車站、溪湖糖廠五分車站。
中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於9月11日發售；並製作預銷首日戳套票封，於郵票發行當日銷售。
讀者迴響