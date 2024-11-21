身分證並列台羅拼音？　內政部：若政策決定會配合修正

▲臺灣閩南語羅馬字拼音方案。（圖／取自維基百科）

文／中央社

內政部務會報今天（21日）通過姓名條例施行細則，增訂原住民名字可單列原住民族文字。身分證是否能並列台語羅馬字拼音，內政部說，涉及台語文化推動、書寫系統、姓名登記等事項，若政策決定會配合修正。

內政部務會報今天通過「姓名條例施行細則」部分條文修正草案，內政部簡任視察郭凱迪在會後記者會指出，這次修法主要因應5月29日公布修正的姓名條例中，增訂原住民名字可單列原住民族文字，以及由原住民族委員會調查確認原住民族傳統姓名文化慣俗，再由內政部會同原住民族委員會訂定指引。

內政部表示，因此在姓名條例施行細中，增訂台灣原住民族應依「指引」取用傳統姓名，以及戶政事務所依「指引」受理原住民族基於文化慣俗改名等作業規範。

內政部說，這次修正姓名條例施行細則，明定原住民族取用傳統姓名應依指引申報，或以原住民文字登記者，也應使用原住民族語言書寫系統所列文字及符號；為利實務執行，明定若原住民族依姓名條例基於文化慣俗改名，且指引已明確規範該族的改名文化慣俗，如雅美族依其親隨子名制文化慣俗申請改名，戶政機關得據以審認，當事人無庸提證。

內政部表示，至於其他原住民族確有改名文化慣俗而未列入指引者，應由原民會或原住民族事務單位出具證明文件。為利地方戶政人員熟悉戶政法令，內政部每年都應辦理教育訓練，包含原住民取用傳統姓名文化慣俗等課程內容，這次修正規定將納入課程，以強化戶政人員專業知能。

內政部說，此外，也增訂台灣原住民族傳統姓名變更為漢人姓名申請事項，並配合新修正的「姓名條例」調整相關文字，如「台灣原住民」修正為「台灣原住民族」，還有原住民使用的「羅馬拼音」文字修正為「原住民族文字」。

媒體詢問，有學者希望原住民族文字外，也能並列台灣台語羅馬字拼音（台羅）。戶政司長陳永智表示，台語拼音並不是姓名條例規定使用的文字，是否並列在身分證上，涉及台語文化推動、台語書寫系統、姓名登記等事項，需要由國家發展語言法及施行細則所規定的相關權責機關共同研商；如果有政策決定，就會配合修正姓名條例。