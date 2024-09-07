偷同事身分證辦虛擬帳號「賣給詐團洗錢」　賺500元下場曝

▲桃園市吳姓男子係桃園機場某飯店安全人員，去年4月利用保管工作人員身分證機會向虛擬貨幣平台申請帳號使用，還將帳號提供給詐騙集團使用。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場某飯店吳姓安全人員，去年4月利用保管工作人員身分證機會，盜用對方身分證向虛擬貨幣平台註冊申請帳號，當作電子錢包，還將帳號以500元代價提供給詐團使用，作為虛擬貨幣洗錢之用，被害人察覺後才知身分被盜用；桃檢調查時，吳男坦承犯行，檢方偵結依詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌提起公訴。

檢警調查，38歲的吳姓男子於去年4月間擔任桃園機場旁某知名飯店安全人員，去年4月19日，吳利用代為保管飯店工作人員身分證換取門禁卡機會，私下持身分證列印正反面，再向某網路平台申請虛擬貨幣帳號，以此帳號作為電子錢包使用。

檢警還查出，吳男於同年4月25日再將註冊帳號以500元代價，提供給詐騙集團成員使用，作為詐騙集團騙取被害人，再提供被害人匯款帳號，導致有3名被害人不察受騙，詐團再轉為購買泰達幣等虛擬貨幣電子錢包，作為洗錢帳戶使用，案經警方循線查獲吳男到案。

桃檢複訊時，吳男坦承犯行不諱，警方則提供帳號綁定登入位置IP位置，查出係吳男戶籍地址等證據佐證，檢方偵結依詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌將吳男起訴。