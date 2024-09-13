身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

▲高雄福華大飯店江南春餐廳近日改裝重新開幕。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄福華大飯店近年針對客房、餐廳大改裝，近日旗下「江南春」餐廳斥資8000萬升級，今(13日)重新開幕，餐廳特別推出姓名對對碰遊戲，只要對中江、南、春、夏、秋、冬其中一字就打9折，最低整桌半價。而高雄萬豪酒店的「M9豪享自助餐廳」平日也推出「找9友」優惠，只要身分證數字含9就享折扣，最多集滿5碼9享55折，只要506元就能吃到飽。

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▲▼江南春餐廳是高雄少有的江浙料理。（圖／記者許宥孺攝）

高雄福華大飯店「江南春」是高雄少有的江浙上海料理，廣為人知的招牌料理像是鎮江肴肉、無錫脆鱔、東坡肉、酸菜白肉鍋，還有一個月總能賣上千份的掛爐一品鴨。業者看準科技產業陸續進駐高雄，今年3月砸重金8000萬進行設備管線、包廂座位改裝，包括茶品、菜單、餐具、員工制服都全面升級。

▲▼江南春重砸8千萬改裝換新。（圖／記者許宥孺攝）

喜逢開幕，江南春餐廳即日起至10月31日推出「姓名對對碰」，只要名字中含有「江、南、春、夏、秋、冬」，對中1字，整桌享9折；對中2字，整桌8折；優惠3字，整桌7折優惠。而名字叫「江南春」者，整桌5折優惠。此外，每日每餐期前10組，或是穿旗袍用餐，消費滿2800元就贈酸菜白肉鍋一鍋。

▲高雄萬豪酒店豪享自助餐廳。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，九月也是開學季，高雄萬豪酒店全日餐廳「M9豪享自助餐廳」就推出「找9友」活動，凡身分證字號含數字9，即可享有個人折扣。滿1碼9享91折，2碼9享82折，以此類推，最多可集滿5碼9享55折優惠，最低506元就能爽吃一頓吃到飽，活動即日起至9月30日止。

▲▼豪享自助餐廳即日起至9月30日推出身分證數字對對碰。（圖／記者許宥孺翻攝）

適逢中秋節，豪享自助餐廳14日至17日的午晚餐時段也推出特別料理，像是脆皮烤乳豬、烤日本生蠔、椒鹽松阪豬及坦都里羊排等應景佳餚，搭配生啤酒及中秋酒精特調無限暢飲，滿足饕客的味蕾。