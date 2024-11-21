反壟斷！Google恐被下令「出售Chrome」　美司法部文件曝光

▲Google被美國法院裁定佔據壟斷地位。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

Google今年8月被美國一間法院裁定，在過去10年持續保持壟斷地位，美國司法部也於20日提交文件，建議法官批准多項懲處措施，包括出售Chrome等，防止Google繼續透過自家佔據主導地位的搜尋引擎，壓制業內競爭。

美國司法部提交一份23頁文件，呼籲法官批准全面懲處。除了拆分Google、出售Chrome之外，也希望禁止Google偏袒自家服務，例如YouTube及AI平台Gemini，更要求禁止Google達成一項價值數十億美元的交易，讓Chrome成為蘋果iPhone等設備的預設搜尋引擎。

儘管司法部沒有要求Google也把Android賣掉，但在文件中宣稱，法官應該明確表示，如果監督委員會持續發現不當行為的證據，該公司仍可能被要求，從其智慧手機操作系統撤資。

▲Chrome在搜尋引擎產業佔據主導地位。（圖／達志影像）



相對的，美國司法部也希望，Google把搜尋索引數據授權給競爭對手，讓他們有更好的競爭機會，並且提供更多透明度，例如該公司如何設定搜尋結果頁面頂端的廣告價格。

《美聯社》指出，如果這些懲處措施都獲得法官批准，Google將被迫在6個月內出售16年歷史的Chrome，恐怕顛覆這個預計今年營收超過3000億美元的業務。

Google懲處案的聽證會預計明年4月在華盛頓特區法庭召開，而法官預計明年9月1日之前做出裁定。不過，在川普明年1月上任之後，接管司法部的決策者，可能不會那麼強硬，Google也肯定會提出上訴，延長這場纏訟4年多的官司。

Google沒有立刻回應司法部20日提交的文件，但先前曾經宣稱，司法部正在推動的懲處，遠遠超出了本案涉及的問題。