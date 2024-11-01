　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不出來

▲▼ Google,谷歌。（圖／路透）

▲俄羅斯對Google開出「天文數字罰金」，克里姆林宮發言人認了「我唸不出來」。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯對舉世最大科技公司之一的Google祭出天文數字罰金，盧布金額用阿拉伯數字書寫是2的後面接著36個零，連克里姆林宮發言人培斯科夫也承認，他「無法正確唸出這個數字」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據報谷歌（Google）欠俄羅斯一筆巨額罰款，超過2澗（2 undecillion）盧布，也就是2的後面有36個零，理由是Google旗下影音網站YouTube封鎖親俄頻道且拒絕支付持續在累計的罰金。

這筆根本不知道該怎麼用嘴巴唸出來的罰款，金額約相當於200億兆兆（20 billion trillion trillion）美元，使全球經濟規模相形見絀。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，世界各國的國內生產毛額（GDP）總規模約為110兆美元，跟Google面臨的罰金相比根本微不足道。Google的母公司Alphabet市值則約為2兆美元。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）本週報導，俄國法院已經諭令Google恢復前述被封鎖的YouTube頻道，否則罰金會不斷增加，其中幾個頻道已從2022年被封鎖至今。

記者今天電話詢問培斯科夫（Dmitry Peskov），他承認自己「甚至無法正確唸出這數字」。但培斯科夫強調，這筆令人瞠目結舌的罰款「充滿象徵意義」，還說Google「不應該限制我國媒體在其平台上的活動」。

Google本週公布財報時曾對此事回應說，「我們不認為那些程序進行中的法律事務會（對獲利）造成實質不良影響」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
汐止吳家滅門血案　蘇建和3死囚再度免賠
劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台
俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不
明起「2波階梯式降溫」　最新預測曝光
康芮走後清理屋頂落葉　彰化男「踩破屋頂」摔落身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國大選前夕　俄外長突放話：美俄處於「直接軍事衝突」邊緣

俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不出來

希臘公主「闖18禁現場」性感姿勢擺拍！　色色讓網友笑翻

中國人瘋搶新宿「吉伊卡哇」塞滿包只結帳一隻！　日警出動了

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機　原因曝光

伊朗處死德裔公民　德國關閉「3間伊朗領事館」召回大使

北韓人妻偷吃「軍官老公的部下」！他抓姦在床　持刀怒砍殺

白宮幫拜登收爛攤！幕僚新聞稿動手「多1撇」　惹怒速記辦公室

誰當選都一樣！　中國關注美國大選「不期待關係改善」

重演2020「拜登曲線」翻轉劇情？　賀錦麗提前投票民調大勝

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

狗主子們颱風天堅持出門　奴才無奈冒雨集體崩潰XD

GD曾想放棄音樂：搞不清自己是誰　轉念放鬆「就算面相變了也很好」

美國大選前夕　俄外長突放話：美俄處於「直接軍事衝突」邊緣

俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不出來

希臘公主「闖18禁現場」性感姿勢擺拍！　色色讓網友笑翻

中國人瘋搶新宿「吉伊卡哇」塞滿包只結帳一隻！　日警出動了

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機　原因曝光

伊朗處死德裔公民　德國關閉「3間伊朗領事館」召回大使

北韓人妻偷吃「軍官老公的部下」！他抓姦在床　持刀怒砍殺

白宮幫拜登收爛攤！幕僚新聞稿動手「多1撇」　惹怒速記辦公室

誰當選都一樣！　中國關注美國大選「不期待關係改善」

重演2020「拜登曲線」翻轉劇情？　賀錦麗提前投票民調大勝

汐止吳家滅門血案　蘇建和3死囚再度免賠！遺族求更審判賠831萬

美國大選前夕　俄外長突放話：美俄處於「直接軍事衝突」邊緣

王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB貼文朝聖：奇文共賞

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

裘莉49歲近況掀議！「疑熱戀小9歲歌手」活動照網驚：認不出

俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不出來

5種顏色床單讓你睡更好　灰色竟是睡眠地雷

康芮走後清理屋頂落葉　彰化男「踩破屋頂」摔落身亡

新北市立黃金博物館20年歲　與日本石見銀山締結姊妹館同慶生

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

AV女優脫光做愛！宅哥緊握模型　網：鋼彈贏了

北韓「交戰烏軍」遭殲滅！唯一倖存傷兵曝

大谷拒「這家日媒」訪問　秒變臉畫面曝

康芮強襲　路透：台積電不受影響

老師請喝茶　她喝完中「愛情蠱」瘋戀對方

Google被俄罰款「37位數」天文數字

希臘公主闖18禁現場　色色讓網友笑翻

英美「追風人」直擊康芮狂風：簡直是野獸

微軟、臉書領跌　美股收黑378點

飛機上1處最髒「絕對逃不掉」！她1招解決

經濟學人預測「川普勝選」狂掃搖擺州

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

報復前任！16歲女「煮湯毒殺」5人身亡

搶吉伊卡哇！塞滿包只結帳1隻　日警出動

更多熱門

相關新聞

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機

印尼工業部今天宣布，由於美國科技業巨擘Google（谷歌）的Pixel智慧手機未能達到投資規定要求，因此禁止在印尼販售。幾天前蘋果的iPhone 16也因相同原因遭到印尼禁售。

8000北韓軍抵俄烏邊境　布林肯：將投入戰鬥

8000北韓軍抵俄烏邊境　布林肯：將投入戰鬥

俄羅斯伊朗將簽條約　強化雙邊防務合作

俄羅斯伊朗將簽條約　強化雙邊防務合作

Google Maps結合AI大更新

Google Maps結合AI大更新

Google被俄罰款「37位數」天文數字

Google被俄罰款「37位數」天文數字

關鍵字：

俄羅斯Google

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

妻生下女兒認了「是一夜情」！綠帽夫1原因選擇原諒

快訊／145萬股民嗨翻！00878再配0.55元　年化配息率逾9%

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面