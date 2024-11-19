遏止壟斷！　美司法部擬強制Google「出售Chrome瀏覽器」

▲美國司法部擬強制要求Google出售其Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

外媒報導指出，美國司法部計畫要求法官強制Alphabet旗下的Google出售其Chrome瀏覽器。若這項措施付諸實行，將成為拜登（Joe Biden）政府在遏制大型科技公司壟斷行為上的最強硬手段之一。

根據《路透社》報導，《彭博社》消息指出，美國司法部準備要求法官強制Alphabet旗下的Google出售其Chrome瀏覽器，還計劃請求法官採取針對谷歌人工智慧（AI）技術及Android行動作業系統的相關行動。

此前在8月，法官裁定谷歌在網路搜尋市場中存在非法壟斷行為；若這項措施付諸實行，將成為拜登政府在遏制大型科技公司壟斷行為上的最強硬手段之一。

目前Chrome在全球瀏覽器市場中的市佔率約達三分之二。透過Chrome 瀏覽器，Google不僅控制人們如何瀏覽網路，也掌握了廣告呈現方式，且由於Chrome瀏覽器預設使用Google搜尋，它同時收集對Google廣告業務至關重要的資訊。

對此，司法部拒絕評論，而Google公共事務副總裁穆荷蘭（Lee-Anne Mulholland）在聲明中回應，司法部的行動推動的是一項「極端議程」，超出本案的法律爭議範疇，最終只會損害消費者的利益。

目前，案件仍在審理中，美國地方法院法官梅塔（Amit Mehta）計劃於2025年8月前做出最終裁決。

此外，彭博補充表示，政府可能在未來探討其他方案以打造更具競爭性的市場，並視情況再決定是否需要推動Chrome的出售。