被說財富自由　台第一AV女優曝9月分潤「不到2萬5」！

▲吳夢夢有台灣第一女優封號。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢除了會分享拍AV的經歷，也經常在社群與粉絲互動。她20日在Threads表示，看到有人說她早就財富自由，便貼出9月的分潤是24297元，令一票粉絲驚呆，「只領這樣？」但她也解惑，這只是平台分潤，「跟片商邀約我當演員的片酬不一樣，我現在片酬還是很高」，但也無奈有價無市。

吳夢夢貼出訊息截圖，「看到有一派人說吳夢夢早就財富自由了，這是我9月的麻豆分潤，目前上架98部。」從截圖可見，對方傳來訊息告知「結算金額 5,926 RMB／24,297 NTD」，是9月1日至30日，在APP銷售影片的分潤款項。

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看到貼文後，就有粉絲驚呆，「只領這樣！？為什麼那麼少」、「真的是辛苦錢」、「跟我想像中的差距很大。」但也有人表示，「這是後期吧？早期一部15萬不是嗎？還沒加影片分潤？」「選擇性披露誰都懂。」

吳夢夢也在留言處解惑，這是分潤沒錯，「跟YTR一樣，拍好影片上傳平台，從平台給的分潤，跟片商邀約我當演員的片酬不一樣」，她現在片酬還是很高，但有價無市。另外，先前的收入有存起來，投資基金、股票了。

之後，吳夢夢再度發文，透露自己目前主要收入是Onlyfans，過去8年的收入也有存起來，「雖然我這個人的片片在中國市場持續低迷，但我有很努力在拓展市場（IG有三個英文帳），目前拍攝方向，也有往歐美喜歡看的鏡位去調整，不用替我擔心，我只是在華語市場沒行情而已。」