曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」！老婆只回4字　中職會長：有殺氣

▲曾頌恩的座位在空服員對面。（圖／截自曾頌恩IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊19日啟程前往東京備戰12強複賽，年紀最小的7位選手必須搭乘經濟艙，其中包括重砲手曾頌恩。不過，原本哀怨不已的他，發現自己的位子在經濟艙前排，對面就是空姐座位，忍不住轉發限時動態笑稱，「突然又覺得命好像不差。」曾頌恩老婆見狀，就在Threads貼出兩人對話，令大票網友笑翻。

此次赴日班機台灣、日本和澳洲三隊各獲分配12個商務艙座位。中華隊商務艙主要保留給教練團，選手則依年齡大小分配至白金豪經艙或經濟艙。生於2000年1月8日的曾頌恩，與1月7日出生的戴培峰僅差一天之隔，這微小的差距讓他無緣搭乘豪經艙。

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曾頌恩就苦笑，「我在那邊一直算，戴培峰還在那邊『謝謝喔』」，沒想到上機後，棒協工作人員發現曾頌恩的座位正好在經濟艙前排，對面就是空姐的座位，貼文寫道「沒有豪經有空姐，賺爛。」曾頌恩也轉發此限時動態，笑稱「突然又覺得命好像不差。」

隨後，曾頌恩老婆在Threads上貼出兩人訊息截圖，只見曾頌恩傳了對面座位的照片，大笑道「跟空姐坐哈哈哈哈哈」 ，她忍不住回「你很爽喔」 ，曾頌恩急忙解釋「哪有」、「我爽是因為腳可伸直。」曾頌恩老婆則在文中直呼，「大家不用再替他惋惜一天之差坐經濟艙了，因為他跟空姐坐，好香喔好好喔！」

看到兩人互動，網友們紛紛笑翻，「不愧是指定打擊，回家之後要被指定打擊了」、「回家跪主機板會哭喔」、「答應我，等他打完super round再處理他」、「需要幫妳準備什麼嗎？榴槤皮還是健康步道」、「全台灣國民再跟你借你老公幾天，需要他拿冠軍，回去隨妳處置（x」、「迎接台灣英雄回國的看來是主機板了。」

貼文還引來中職會長蔡其昌留言，「怎麼感覺有殺氣？」還附上哭笑不得的emoji。曾頌恩老婆則笑回，「會長放心 我會放他一條生路為國家貢獻。」也在留言處強調，「娛樂娛樂大家，應該不會有認真魔人吧？我比你們更希望他能平安健康出賽啦！大家放心。」