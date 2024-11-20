跟著中華隊出征！最強會長「惦念1事」拜託顧一下　球迷全淚讚

▲蔡其昌跟著中華隊前進東京。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊領隊、聯盟會長蔡其昌經常被球迷Tag求助，基本上有求必應，打趣自稱「蔡總機」，但也備受球迷喜愛與肯定。今（20）日換他請求台灣球迷幫忙1件事，「拜託大家幫會長顧一下亞洲冬盟，歡迎11/23洲際開幕戰可以進場支持中華職棒」，掀起眾人熱烈回應。

蔡其昌在Threads發文，「會長這幾天因為要來東京忙我們國家隊征戰P12的工作，想拜託大家幫會長顧一下亞洲冬盟，歡迎11/23洲際開幕戰可以進場支持中華職棒。」他坦言，一直以來，冬盟票房都不是那麼好，每年辦冬盟要花上千萬開銷，其實對聯盟負擔很大。

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但蔡其昌表示，僅管如此，冬盟卻能為年輕選手創造更多的舞台，「會長與六球團都願意承擔，也努力希望把冬盟經營的越來越好。」他也提到，如果是長期追蹤冬盟的球迷，就知道這屆12強賽事裡，有許多中華隊的選手都是參與過冬盟的成員，「是值得大家投資棒球未來的比賽。」

看到貼文後，就有球迷也大推，「冬盟真的很棒唷！不要看那些參加的人都是新秀就不以為意，過了幾年可能都是大咖呢」、「趁現在他們還不是大咖，趕快找他們簽名，五年後拿出來炫耀，各位」、「希望明年能辦在南部。」

還有球迷直呼，「林立、王威晨等等，都是冬盟培養出來的球員，印象中岡本和真好像也有來打過，冬盟非常值得進場關注這些未來的球星」、「已買季票，除了看中職球員以外，看日職潛力球星也是很棒，去年簽了村松開人，今年已經常駐一軍了」、「也產出很多日職一軍好手。」