無法接受飼主「亂安樂死寵物」　獸醫身亡媽崩潰：對他打擊很大

▲獸醫因為執行不必要的安樂死飽受壓力。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名獸醫因為無法接受有錢飼主時常只是因為不想養了，就隨便把寵物安樂死，相比許多經濟有困難的飼主是迫於無奈，不得不把寵物安樂死，累積的壓力讓他做出傻事。

英國35歲獸醫埃利斯(John Ellis)於2022年11月6日不幸身亡，溫切斯特(Winchester)法院近來對他的死亡案展開調查，發現在獸醫診所工作的他，疑似是因為受到工作與生活壓力影響，才會自行使用診所安樂死藥物。

Vet killed himself after becoming distressed at wealthy owners asking him to put down their petshttps://t.co/L1UnYnQWnK — The Independent (@Independent) November 18, 2024

母親蒂娜(Tina Ellis)在驗屍法庭上表示，兒子工作常遇到一些有錢飼主，明明有能力幫生病寵物治病，卻選擇讓寵物安樂死，「這件事對他打擊很大，他常常看到那些不願意花錢幫寵物治病的飼主，卻在外面開著名車，相對於那些經濟比較有困難的人，他們會盡一切努力來救寵物」。

蒂娜同時透露，兒子因為工作壓力有睡眠障礙，值班時常常睡在車上而不是回家，另外也有金錢壓力，感情上和伴侶也不太順利。種種原因最後讓驗屍官伯奇(Simon Burge)裁定，事件是輕生的判決。

親友發表聲明表示，所有家人與朋友對於這樣的結果都感到遺憾，希望大家不僅記得埃利斯的專業，還能夠記得他的溫暖、慷慨，和對於動物的熱愛，也鼓勵任何正在面臨困難的人，都能夠向外尋求幫助，而不要自己承受。

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