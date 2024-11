無法接受飼主「亂安樂死寵物」　獸醫身亡媽崩潰：對他打擊很大

▲獸醫因為執行不必要的安樂死飽受壓力。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名獸醫因為無法接受有錢飼主時常只是因為不想養了,就隨便把寵物安樂死,相比許多經濟有困難的飼主是迫於無奈,不得不把寵物安樂死,累積的壓力讓他做出傻事。

英國35歲獸醫埃利斯(John Ellis)於2022年11月6日不幸身亡,溫切斯特(Winchester)法院近來對他的死亡案展開調查,發現在獸醫診所工作的他,疑似是因為受到工作與生活壓力影響,才會自行使用診所安樂死藥物。

