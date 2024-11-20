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勞動部公務員輕生　四叉貓肉搜到「謝宜容名片」：我轉貼而已XD

▲▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

▲謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

記者鄒鎮宇／綜合報導

勞動部轄下勞動力發展署北分署爆發年僅39歲的吳姓員工不堪工作壓力輕生，勞動部在調查半個月後，今（20）日考績會確定分署長謝宜容霸凌，並將她記2大過免職。對此，網紅「四叉貓」（本名劉宇席）進行肉搜，並公布謝宜容的個人資訊。

四叉貓20日晚間在粉專發文表示，許多網友留言要求他肉搜謝宜容，因此他也PO出簡單教學，認為不該從最近的資料下手，而是從去年的資訊判斷，最終他PO出謝宜容2023年出席工會訪談時的名片照。

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四叉貓表示，有了這張名片就有謝宜容的LINE、手機號碼及信箱，「有了名片接下來要找什麼個人資料超容易的，這麼簡單小草們自己去查啦，我要去慶祝18歲生日了」、「反正是公會貼的，我轉貼而已XD」。

據悉，勞動部20日晚間召開考績會，耗時約3小時，最終決議確認涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職，勞動力發展署長蔡孟良記1大過。

對此，謝宜容委任律師就出具長達5頁、共12項聲明，直呼「網路民眾透過各社群媒體平台貼文留言內容，形成之公審效應」，影響公部門調查，更批評政府便宜行事、朝令夕改、未審先判等，也指控許多網友留言扭曲並背離事實，已傷害她的「社會名譽」。

一堆小草帳號（點進去就真的是小草） 　 跑來洗留言要我肉搜『謝宜容』 　 不是阿！明天是我18歲生日耶， 　 今晚想做點我自己喜歡的事都不行喔...

四叉貓。劉宇（滾動） 發佈於 2024年11月20日 星期三

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