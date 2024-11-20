以為會結婚！20歲女大生被男友騙去房間　遭3男性侵拍片勒索

▲女子遭男友和友人性侵勒索。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度安得拉邦一名20歲女學生遭男友與3名同班同學集體性侵，事發過程還遭4人拍攝下來，持續好幾個月遭到對方威脅勒索，最後無法忍受終於把實情告訴家人，在父親的支持下前往報案。

在維沙卡帕特南市(Visakhapatnam)就讀法學院的女大生近來向警方報案，她表示，與其中一名被告之前曾是男女朋友，交往約1年多，對方還承諾以後會娶她為妻，然而今年8月13日卻找3名朋友一起性侵她。

受害女子表示，事發當天，她被男友帶到朋友的房間中發生性關係，沒想到過程全被對方朋友拍下，3名朋友出現勒索她時，才發現男友和這些人同流合汙，又慘遭3男性侵並且拍下影片。

女子後來持續好幾個月遭到這群人騷擾，如果不答應性要求就會公開影片，痛苦的情況讓她一度想自我了斷，幸好及時被父親發現，才把真相告訴家人。

警方目前已將4名男子逮捕，分別是27歲男子瓦姆西(Batha Vamsi)、27歲男子B. Jagadeesh、28歲男子P. Anand與D. Rajesh。誇張事件也引發內政部長阿尼塔(Vangalapudi Anitha)譴責，承諾警方將會盡速行動，保護女性權益。

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