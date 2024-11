和同事開玩笑「中大獎就辭職」　女「發財夢成真」爽中3千多萬元

▲女美夢成真中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國紐澤西州一名女子時常抱有發財夢,常和主管同事開玩笑說,如果自己中大獎就會辭職,近來發現所買的威力球(Powerball)彩券中了100萬美元(約台幣3,244萬元)大獎,美夢成真。

在紐約大都會運輸署MTA工作的女子史黛西(Stacey Fiore),15日在紐澤西州Barnegat鎮當地商店買了一張威力球彩券,一度忘記對獎的她幾天後才查看彩券,意外發現自己中了100萬美元大獎。

MTA worker wins $1 million Powerball prize: ‘You wait your whole life for this and you’re still in shock’ https://t.co/kGVqdnkSWy pic.twitter.com/gy3ymtF8f1