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和同事開玩笑「中大獎就辭職」　女「發財夢成真」爽中3千多萬元

▲▼英國一對夫婦中樂透頭獎，獎金高達4億新台幣，將部分獎金贈送給30幾位親友。（示意圖／達志影像）

▲女美夢成真中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州一名女子時常抱有發財夢，常和主管同事開玩笑說，如果自己中大獎就會辭職，近來發現所買的威力球(Powerball)彩券中了100萬美元（約台幣3,244萬元）大獎，美夢成真。

在紐約大都會運輸署MTA工作的女子史黛西(Stacey Fiore)，15日在紐澤西州Barnegat鎮當地商店買了一張威力球彩券，一度忘記對獎的她幾天後才查看彩券，意外發現自己中了100萬美元大獎。

史黛西表示，「我用APP查詢中獎結果，結果上面顯示『恭喜，你贏了100萬美元』，我重新再確認一次，它還是顯示我中獎了」。

史黛西表示，雖然平時常和同事開玩笑如果中大獎就會辭職，如今美夢成真她卻不敢相信，「我嚇到了，明明整個人生都在期待這件事情，真的發生時還是嚇壞了」。

樂透公司雖然規定中獎者可以選擇匿名，不過史黛西選擇公開身分和大家分享這個喜訊，目前她和丈夫還沒決定要怎麼使用這筆錢，「我的孩子們也很開心，因為他們知道聖誕節快到了」。

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