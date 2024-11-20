媽臨床死亡「長達45分鐘」　醒來不記得自己曾生下三胞胎

▲女子不記得自己生下三胞胎。（圖／示意圖／VCG）
記者李振慧／綜合報導
美國德州30歲女子克里斯蒂(Marisa Christie)生下三胞胎時因為羊水栓塞 (Amniotic fluid embolism)，導致心臟停止跳動，臨床上被認定死亡長達45分鐘，幸好最後被順利救回，然而她卻不記得自己曾生下孩子，無法相信自己是三胞胎的母親。
居住在德州湯博爾(Tomball)的克里斯蒂，與丈夫狄倫(Dylan)育有一子，後來她發現自己懷有三胞胎十分興奮，去年8月透過剖腹產手術產下3名孩子，然而手術過程中卻因為罕見併發症，導致心臟停止跳動長達45分鐘。
Marisa Christie suffered an amniotic fluid embolism after giving birth. Christie was "clinically dead" for 45 minutes.— TODAY (@TODAYshow) November 16, 2024
When she woke up, she found out she had gave birth to triplets. https://t.co/SScyugXvIG
克里斯蒂表示，當時醫生已經把3名孩子接生出來，剪臍帶時暫時放在她身上，此時她的心臟突然停止跳動。醫生表示，克里斯蒂因為羊水栓塞導致她開始流血，也沒有呼吸、心跳，醫療團隊緊急進行CPR並且輸血，搶救了45分鐘才把人救回 ，並且切除子宮。
克里斯蒂表示，當她醒來時，丈夫告訴她順利生下三胞胎一度讓她很難接受，因為她完全沒有相關記憶，「我當時想，我不認識這些嬰兒，感覺很奇怪，不覺得他們是我的孩子」，後來花了一周的時間才慢慢與孩子們重新建立感情，她希望透過分享自己的故事，能夠幫助大眾提高對於羊水栓塞的認識。
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