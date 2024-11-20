媽臨床死亡「長達45分鐘」　醒來不記得自己曾生下三胞胎

▲女子不記得自己生下三胞胎。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國德州30歲女子克里斯蒂(Marisa Christie)生下三胞胎時因為羊水栓塞 (Amniotic fluid embolism)，導致心臟停止跳動，臨床上被認定死亡長達45分鐘，幸好最後被順利救回，然而她卻不記得自己曾生下孩子，無法相信自己是三胞胎的母親。

居住在德州湯博爾(Tomball)的克里斯蒂，與丈夫狄倫(Dylan)育有一子，後來她發現自己懷有三胞胎十分興奮，去年8月透過剖腹產手術產下3名孩子，然而手術過程中卻因為罕見併發症，導致心臟停止跳動長達45分鐘。

Marisa Christie suffered an amniotic fluid embolism after giving birth. Christie was "clinically dead" for 45 minutes.



When she woke up, she found out she had gave birth to triplets. https://t.co/SScyugXvIG — TODAY (@TODAYshow) November 16, 2024

克里斯蒂表示，當時醫生已經把3名孩子接生出來，剪臍帶時暫時放在她身上，此時她的心臟突然停止跳動。醫生表示，克里斯蒂因為羊水栓塞導致她開始流血，也沒有呼吸、心跳，醫療團隊緊急進行CPR並且輸血，搶救了45分鐘才把人救回 ，並且切除子宮。

克里斯蒂表示，當她醒來時，丈夫告訴她順利生下三胞胎一度讓她很難接受，因為她完全沒有相關記憶，「我當時想，我不認識這些嬰兒，感覺很奇怪，不覺得他們是我的孩子」，後來花了一周的時間才慢慢與孩子們重新建立感情，她希望透過分享自己的故事，能夠幫助大眾提高對於羊水栓塞的認識。