媽臨床死亡「長達45分鐘」　醒來不記得自己曾生下三胞胎

▲女子不記得自己生下三胞胎。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國德州30歲女子克里斯蒂(Marisa Christie)生下三胞胎時因為羊水栓塞 (Amniotic fluid embolism),導致心臟停止跳動,臨床上被認定死亡長達45分鐘,幸好最後被順利救回,然而她卻不記得自己曾生下孩子,無法相信自己是三胞胎的母親。

居住在德州湯博爾(Tomball)的克里斯蒂,與丈夫狄倫(Dylan)育有一子,後來她發現自己懷有三胞胎十分興奮,去年8月透過剖腹產手術產下3名孩子,然而手術過程中卻因為罕見併發症,導致心臟停止跳動長達45分鐘。

Marisa Christie suffered an amniotic fluid embolism after giving birth. Christie was "clinically dead" for 45 minutes.



When she woke up, she found out she had gave birth to triplets. https://t.co/SScyugXvIG