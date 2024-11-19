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3旅客吃台鐵便當上吐下瀉！台東衛生局查無污染源　明恢復供餐

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲有一家3口旅客搭乘台鐵EMU3000型新自強號食用便當後出現身體不適，其他旅客則無異狀。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

昨(18日)有3名同為一家人的旅客搭乘台鐵自強號，購買台鐵便當食用，返家出現發燒和上吐下瀉症狀，其他旅客則無異狀，台鐵獲知後自行暫停供餐，並由台東衛生局採樣化驗，台鐵表示，經查並未發現食材過期或污染源等缺失，衛生局提出排油煙落實清潔等6改善，今已改善完畢，預計明天恢復正常供餐。

有旅客昨搭乘EMU3000型新自強號，發現騰雲座艙未提供便當，事後傳出是因有民眾吃台鐵台東餐廳便當後身體不適，因此台鐵台東餐廳暫時不供應便當。

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對此，台鐵公司說明，外傳台東餐廳被「勒令停業」並非事實，台鐵是自主暫停供應便當釐清情況，台鐵重視食品安全衛生，以最嚴謹方式辦理本案件。

台鐵說明，台鐵公司11月18日接獲台東市衛生局通報，前天11月17日有3位搭乘第21次自強號旅客，返家後出現發燒及上吐下瀉症狀，此3位旅客為同一家族。經查11月17日台東餐廳共製供1177個便當，包括21次的48份車銷便當，惟截至目前尚未接獲其他旅客反應身體有不適情形。

由於該3位上吐下瀉旅客當天下車後，即赴醫院急診打針、吃藥，隨後返家休養。台鐵公司表示，台鐵已於昨天中午聯絡旅客欲前往關切慰問，惟旅客表示身體仍不舒服婉拒。

台東衛生局昨日(18日)下午也前往台東餐廳稽查並採樣帶回化驗，台鐵公司表示，台東衛生局昨於台東餐廳現場並未發現食材過期、污染源或重大異常缺失，稽查建議改善項目計6項，包括烹膳區排油煙未落實清潔、乾貨室台面應整理等，台東餐廳將於今日(19日)徹底改善完畢，並再自我檢查確保無虞，明日(11月20日)恢復正常供餐。

台鐵強調，後續台鐵將與3位旅客保持聯繫，待其身體恢復健康後再前往慰問；另將密切與衛生局聯繫，確認檢驗結果。

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