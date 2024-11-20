台鐵2款電聯車祭「彩繪列車塗裝促銷」　列車廣告出租下殺33折

▲台鐵曾與觀光署合作推出主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年公司化後曾攜手觀光署推出主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，聯手推動鐵道觀光，為力拚營收，台鐵公司再宣佈，EMU700、800型電聯車將推出彩繪列車塗裝租金促銷優惠，原本一個月20萬，優惠3個月20萬元，等於列車廣告出租打33折。

台鐵公司組改揭牌元年，曾與交通部觀光署合作推出首部主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，過往也曾與林務局合作推出的「里山動物彩繪列車」。

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▲台鐵過往曾攜手林務局推出里山動物彩繪列車。（圖／台鐵提供）

台鐵公司表示，今年為台鐵公司成立第一年之際，台鐵推出「移動式的風景-彩繪列車」促銷活動，希望透過圖樣、線條以及顏色的設計塗裝，帶給民眾不一樣視覺感受。

「移動式的風景-彩繪列車」促銷也下猛藥，台鐵列車廣告出租等同打了33折，台鐵公司表示，自即日起至114年12月31日止，凡申請EMU700、800型電聯車列車彩繪者，由原1個月20萬元費用，特別提供1期3個月共20萬元之優惠，惟原政令宣導及廣告業者優惠不予重複，租用資訊及施作等規範可至台鐵公司官網/招商出租/廣告空間出租/列車廣告出租查詢。