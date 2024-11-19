台鐵「西小清水溪橋」修復進度超前　陳世凱：提早12／21通車

▲交通部長陳世凱視察台鐵西小清水溪橋復建，12/21提前通車。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵北迴線小清水溪橋西正線日前受凱米颱風重創沖毀，台鐵動員上百人力全力修復，交通部長陳世凱今(19日)前往視察，並宣布「西小清水溪橋」提前修復，並於12月21日恢復雙線通車，屆時周末將加開10列車疏運，北迴線另有14班次改點。

交通部陳世凱部長今前往花蓮西小清水溪橋位於北迴線K53+800處現地視察修復情況，由於台鐵工程進度超前，陳世凱也宣布，經過評估可提前於12月21日周六恢復雙線雙向通車，為加強週末假期的東部運能，他也已指示台鐵公司應加速辦理列車之周五、六、日東部幹線加班次共計10列次，以及調整北迴線14列次區間車時刻。

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陳世凱表示，7月底凱米颱風過後，為盡速搶修，台鐵公司全體同仁，在施作安全的前提下，盡心盡力，動員花蓮、宜蘭2個工務段以及電力、電務段等上百人力，全力進行土石清除作業，台鐵公司在一周內，先於8月2日優先恢復東正線單線雙向通車，儘管持續遭受大自然的挑戰，但全體同仁始終堅定目標務必要在12月28日恢復雙向通車，在各單位齊心努力下，可望超前於原定目標，提前於12月21日恢復雙線雙向通車。

▲交通部長陳世凱視察台鐵西小清水溪橋復建，12/21提前通車。（圖／交通部提供）

為預防災害再發生，陳世凱指出，台鐵公司於本次設計中以「環境韌性」做為出發點，並考量周邊地形條件與景觀視覺，主橋採40公尺單跨不落墩之下路式鋼桁架橋設計；主梁提升85公分，使通洪斷面提升約10%以上，可有效避免再遭洪水沖毀的情事發生；另重建後的「西小清水溪橋」高度3.6公尺，相較台鐵公司其他鋼桁架橋更顯精練，未來從台9線匯德休息區遠眺，海天一線將成為新的鐵路亮點。

陳世凱強調，台鐵公司肩負著許多政策任務和社會期待，今天是一個重要的里程碑，他也請台鐵公司持續完成北迴線增設實體阻隔及告警系統設施，以防範落石及土石流造成鐵路營運中斷危害。同時，更應確實辦理各項巡查作業，務必在第一時間就能發出預警，並做出有效的防災、避災措施，並期許台鐵公司持續以提供民眾一條「安全回家的路」做為目標。