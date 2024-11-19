「西小清水溪橋」提早通車！台鐵12／21改點　14列車微調時刻

▲交通部長陳世凱視察台鐵西小清水溪橋復建，12/21提前通車。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

遭凱米颱風重創的台鐵北迴線小清水溪橋西正線修復進度超前，預計12月21日恢復雙線通車，台鐵也宣布12月21日起將改點，除周末加開10列車外，北迴線14列車將微調行車時刻，新班表將於11月22日開放訂票。

台鐵「西小清水溪橋」7月25日面臨凱米颱風侵襲遭沖毀，台鐵公司表示，為能儘早完成重建恢復通車，特組成「復原專案小組」，專責趕辦搶修復原工作，並委由中興顧問公司負責設計及監造，旭盛營造公司為工程承攬廠商，主橋鋼結構協力廠商則由建山機械公司負責加工製作與組裝。

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為預防災害發生，台鐵表示，此次設計以環境韌性為出發點，並考量周邊地形條件與景觀視覺，主橋採40公尺單跨不落墩之下路式鋼桁架橋設計；主梁提升85公分，使通洪斷面提升約10%以上，可有效避免再遭洪水沖毀的情事發生；重建後的「西小清水溪橋」高度3.6公尺，相較其他鋼桁架橋更顯精練，未來從台9線匯德休息區遠眺，海天一線將成為新的鐵路亮點，該橋預定可提前於12月21日完成重建，恢復和仁=崇德間雙向通車營運，對東部地區交通運輸有很大助益。

交通部長陳世凱今在台鐵公司總經理馮輝昇陪同下視察「西小清水溪橋」復原重建工程，陳世凱指示台鐵公司要在安全無虞前提下，全力搶修「西小清水溪橋」，同時應再針對「東小清水溪橋」進行後續改善工程，進一步提升地區鐵路路線的韌性。

台鐵公司表示，配合提前通車，台鐵公司預定12月21日起復駛周五、六、日東部幹線加班列車計10列次，並調整北迴線14列次區間(快)車時刻，加強周休假日東線運能，並自11月22日0時起開放旅客訂票。