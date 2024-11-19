茭白筍殼變身日常小物　新北市圖三芝分館帶學童落實SDGs

▲茭白筍廢殼製作筆筒、書籤、杯墊、置物籃等各種日常用。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「三芝美人腿」變成書！新北市立圖書館三芝分館規劃一場別具意義的「SDGs閱讀永續書展」，除了鼓勵孩童透過閱讀培養永續觀念，同時教小朋友運用當令農特產茭白筍廢殼製作筆筒、書籤、杯墊、置物籃等各種日常用品，用淺顯易懂的方式讓孩子從日常生活中落實永續發展目標。書展將展出至12月底，即日起只要到三芝分館臨時據點借閱5本環保相關書籍，便可以免費換取舊衣變身的創意環保書袋。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，每年10至11月為三芝「美人腿」茭白筍的限定產期，甜美細緻的茭白筍是在地美味的農特產，但是剝除的茭白筍殼卻為「不可回收廚餘」，不易腐爛，也不易回收，成為農業廢棄物。為推廣永續閱讀教育，讓永續概念向下紮根，三芝分館特別於11月推出「SDGs閱讀永續書展」，並且結合當令農特產茭白筍手作課程，教導三芝國小的小朋友將農廢料轉化為日常物品，除了透過書展，讓學童能夠深入了解臺灣農業與永續發展之間的緊密聯繫，同時學習透過回收與再利用的方式，減少廢棄物的產生，引導孩子從日常生活中認識、實踐SDGs。

三芝國小學童在館員的指導下發揮創意，將原本被丟棄的筊白筍殼做成筆筒、書籤、杯墊、置物籃、擺飾等各式小物，透過DIY手作了解如何從日常生活中實踐永續生活。三芝國小四年級的華同學說，我們家也有種筊白筍，但從來沒想過一向被當成垃圾丟棄的筊白筍殼，也可以變成實用的生活用品，還能減少垃圾量，覺得很有意義。三芝分館「SDGs閱讀永續」書展將展出至12月底，相關資訊可至「新北市立圖書館」網站查詢。