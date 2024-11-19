新北表揚績優里守望相助隊　侯友宜盼公私協力守護鄰里

▲新北市長侯友宜出席「113年績優里守望相助隊」表揚大會。（圖／新北市警察局提供，下同）
記者郭世賢／新北報導
新北市政府昨（18日）舉辦「113年績優里守望相助隊」表揚大會，市長侯友宜表揚81位獲獎的守望相助隊（里）長，感謝守望相助隊無私精神，長期在第一線守護鄰里，期許警民持續合作，共同捍衛新北市治安。
侯友宜表示，新北市幅員遼闊、人口眾多，守望相助隊站在第一線，協助警方維護社區治安，舉凡詐騙車手通報、家暴案協助、兒童走失協尋、獨居老人送餐等工作，都能看到守望相助隊隊員的身影，默默守護市民安全，關懷社會弱勢族群，讓新北市安居樂業。
▲侯友宜感謝守望相助隊站在第一線守護新北市治安。
侯友宜強調，近來詐騙手法推陳出新、新型毒品如喪屍煙彈（依托咪酯）猖獗，守望相助隊深入鄰里，不但可協助警方預先掌握犯罪情事徵兆，更可向民眾教育宣導，防範犯罪於未然，勉勵守望相助隊持續發揮善良正向的力量，讓新北市治安愈來愈好。
新北市警察局說明，新北市共有583隊里守望相助隊，今年評選出績優81隊，特優蘆洲區水湳里等23隊、優等瑞芳區新基里等26隊、甲等林口區東林里等32隊，其中板橋區大豐里守望相助隊定期精進防詐知能與執勤逮捕技能，維護里民安全；樹林區圳生里守望相助隊透過多元資訊管道落實災防教育及建置網路防災地圖、滅火器分布圖，提升災害應變速度，強化鄰里災防韌性。
▲侯友宜表揚81位績優里守望相助隊（里）長。
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