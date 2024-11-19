新北表揚績優里守望相助隊　侯友宜盼公私協力守護鄰里

「2024新北歡樂耶誕城」自15日魔幻開城，吸引來自各地的遊客湧入，今年於府中商圈也特別打造成魔幻童話王國，以神秘又迷幻的光影藝術讓大家置身璀璨幻境，新北歡樂耶誕城重磅邀請韓國啦啦隊女神李多慧拍攝府中廣場燈區裝置介紹及周末創意市集開箱影片，活動期間每周六、日更設有創意主題市集，歡迎大家一起到府中歡度童趣奇幻的耶誕佳節！