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鏡頭紀錄感動瞬間世代共好　新北青年志工記者出任務

▲新北青年志工記者出任務。（圖／新北市社會局提供）

▲榮獲金牌獎童家儀（右2）和曹心悅（左2）與中和區公所呂惠貞（左1）及簡婉縈志工（右1）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局鼓勵青年朋友投入志願服務，辦理「青春有你一耆走過」青年志工記者出任務計畫，邀請青年進入新北市志工運用單位，採訪資歷豐富的團隊志工，並用手機拍攝成紀錄片。16日舉辦成果展表揚，新北社會局長李美珍出席表示，今年青年志工記者出任務計畫共19隊49名青年報名參加，並評選出優秀隊伍，於成果展中頒發表揚獎。

李美珍補充，今年社會局運用暑假期間培力青年志工，除辦理行前培訓課程，包含新聞撰寫、影片剪輯課，學習基本知能後，再透過實地訪問各志願服務運用單位，讓青年朋友能從服務歷程中獲得寶貴的生命經驗。而成果展活動，除頒發「金牌獎」1隊、「銀牌獎」2隊、「銅牌獎」2隊、「特色獎」5隊及「入圍獎」4隊獎項，也邀請受訪團隊志工一同參與，分享成果喜悅。

▲新北青年志工記者出任務。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局長李美珍致詞勉勵所有青年志工未來持續投入志願服務。

榮獲「金牌獎」的童家儀和曹心悅為大學生，採訪單位為新北市中和區公所，表示印象最深刻的是訪問負責獨居長者送餐服務的簡婉縈志工。他們分享，有次送餐給一位獨居奶奶時，屋裡傳來巨響，隨即從欄杆隙縫中看到奶奶突然「砰」一聲往後倒下，讓婉縈志工瞬間揪緊心，迅速協助聯繫相關單位讓奶奶得到及時的救助，讓童家儀和曹心悅心中充滿感動及啟發。

童家儀說，起初以為送餐工作只是一項簡單的任務，但在親身參與後，她深深敬佩那些不畏風雨的志工大哥大姐們，並對他們的堅持與奉獻深感敬佩，未來自己無論面對什麼困難，都要像志工們一樣勇敢面對。榮獲「銀牌獎」的李易澄和丁婉臻為社會人士，因為受畫眉鳥晚香玉協會優雅氣質的名稱吸引，一起進入姜葉淑琴理事長用心安排的社區關懷照顧據點採訪拍攝。

▲新北青年志工記者出任務。（圖／新北市社會局提供）

▲李易澄（右）和丁婉臻（中）特別挑選了「花」與「鳥」的衣服，來展現畫眉鳥晚香玉協會的特色。

李易澄說，據點的課程相當多元，看見長輩們來到據點一起畫畫、跳舞，歡笑聲不斷，也讓他開始思考「老」的可能性。丁婉臻則期許自己退休後也能像淑琴理事長一樣熱愛生活，透過服務他人，找到自己人生新的指南針，敞開雙手擁抱精彩人生下半場。李易澄和丁婉臻今天也特別挑選了「花」與「鳥」的衣服，來展現畫眉鳥晚香玉協會的特色。

社會局表示，青年們能參與公共事務，社會的滾動與創新才能持續延續，希望透過公開表揚及分享會，能鼓勵更多年輕人投入志願服務行列。新北市志願服務推廣中心網站皆有刊登招募志工訊息，歡迎更多青年朋友持續投入志願服務。

▲新北青年志工記者出任務。（圖／新北市社會局提供）

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