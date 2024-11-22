快訊／台南20:40強震「中南部超有感」　在地人傻眼：搖超大

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南22日晚間8時40分發生芮氏規模5.4地震，且3分鐘內連3震，讓中南部超有感。地震發生後，許多網友紛紛回報地震情況，直呼「晃超大」。

許多網友地震後在臉書回報，「台南善化好震」、「澎湖有感」、「台中有很小的感覺」、「雲林好大啊」、「台中洗澡到一半赤條條跑出來」、「高雄有感。這個位置地震很少見」、「嘉義縣晃超大」、「好可怕～超大」、「連續2個地震了，高雄有感」。

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根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上8時40分台南市佳里區發生芮氏規模5.4地震，震央在台南市政府北方23.2公里處，深度7.7公里，屬於極淺層地震。

震度部分，震度4級地區為嘉義縣、雲林縣，震度3級地區為嘉義市、彰化縣、高雄市、台中市，震度2級地區為屏東縣、澎湖縣、南投縣、苗栗縣，震度1級地區為台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市。

▲▼台南3分鐘內連3震。（圖／氣象署提供）



氣象署表示，地震發生原因為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞擠壓，往西傳遞到台灣西邊，在破碎地方釋放能量，接下來3天不排除還有規模4.5以上餘震，加上降雨，提醒提高警覺。

氣象署地震測報中心技正林祖慰表示，台南地震為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力推擠到西邊，脆弱地方發生地震，這個地區過去有類似案例，發生芮氏規模5.4地震後，有規模3到4地震發生算常見現象。