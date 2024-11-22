台南市職業安全衛生成效獲肯定　安衛家族大成工程、新舜營造獲表揚

▲2024年台南市安衛家族核心企業表現相當亮眼，大成工程、新舜營造獲表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市勞工局秉持黃偉哲市長「做得更好、過得更好」的理念，積極推動職業安全衛生促進，啟動希望家園守護職場安全健康，2024年台南市安衛家族核心企業也表現相當亮眼。

勞工局指出，10月有「艾杰旭顯示玻璃股份有限公司」、「台灣史谷脫紙業股份有限公司」等2家獲頒國家職業安全衛生獎、11月上旬「台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠」亦獲勞動部頒發「推行職業安全衛生五星獎」獎項。大成工程股份有限公司、新舜營造有限公司更連奪佳績，獲頒「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎，於11月22日由勞動部頒發獎牌表揚。

「大成工程股份有限公司」統一企業集團新市物流園區新建工程獲頒「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎。大成工程致力推動職業安全衛生管理，將傳統重點式管理邁向管理系統化，並將安全衛生管理納入企業營運管理之重要一環，有效降低工作場所之危害及風險，提昇職業安全衛生管理績效，已取得臺灣職業安全衛生管理系統驗證證書CNS45001及ISO45001：2018、ISO9001:2015雙系統認證，且連續11年無發生重大職災之績效。

而「新舜營造有限公司」同獲「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎，新舜營造多次獲得職業安全衛生署及行政院公共工程委員會的肯定，而該公司張憲仁總工程師亦獲頒113年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔人員類甲等，張憲仁先生擔任新舜營造總工程師兼任ESG永續長，有33年現場經驗及全方位的專業證照，他主導團隊通過ISO 45001、TOSHMS驗證及永續報告書查證，確保夥伴工作安全並提升幸福指數。職安卡講師累計辦訓456人次，積極創新帶領團隊榮獲4座金安獎。

勞工局長王鑫基恭喜本次獲獎單位在職業安全衛生工作獲得肯定，他也提到大成工程、新舜營造兩間營造公司皆導入職業安全衛生管理系統，在各項安全的領域投資創新技術和推動持續改善等活動，將促進工作者之安全與健康融入企業文化中，並透過系統化的管理作為，持續提升管理效能。王局長也代表偉哲市長感謝安衛家族積極推動職業安全衛生，連結各中小事業單位，他也期勉未來透過政府、企業、勞工各界做伙打拚，讓臺南成為安全健康「希望家園」。