藍綠白3黨團協商同意　立法院會延會至明年1月21日

▲韓國瑜召集朝野協商。（圖／翻攝國會直播畫面）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（20日）召開黨團協商，針對「第11屆第2會期延長會期」相關事宜進行討論。經第一次發言後，國民黨、民進黨、民眾黨三黨團先表達願意延長院會至明年1月24日。隨後進一步討論後，韓國瑜宣布協商結果，三黨團決議，院會延會至1月21日。

韓國瑜開會時先表示，今天將就「第11屆第2會期延長會期」相關事宜進行討論，看大家是要延一個星期、兩個星期、三個星期，讓黨團表意見。

民進黨團幹事長吳思瑤說，本會期應該勢必要延會，因為總預算的延宕，立法院需要趕進度，現在需要補課、補進度，且目前還有4個人事同意權，以及一些其他相關法案，民進黨團立場是延長到1/24，也要請議事人員算一下還有多少議案，如果有需要，就到1／24也願意。

國民黨團書記長林思銘發言時表示，很高興吳思瑤說院會要到1/24，這樣可以多留一些時間，對總預算有多一些審查是好事，如果沒有延會，到時候有很多議案沒結束，到過年大家會很辛苦，如果順利，可以提早結束，也是有彈性可以提早結束，1/24是最好的。

民眾黨團副總召吳春城提到，民眾黨也同意延長到1/24，如果到時候要提早也是可以，或是1/21也沒有意見。

三黨團語畢，韓國瑜說，「三黨團難得意見一致，現在休息討論一下」。經過數分鐘討論後，韓國瑜說，經過討論後，三黨團決議延會至明年1月21日。

