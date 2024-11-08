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快訊／總預算案正式付委！　近兩個月朝野僵局落幕

▲▼立院朝野協商同意總預算付委，且不提復議，三黨團皆簽字。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立院朝野協商同意總預算付委，且不提復議，三黨團皆簽字。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

卡關多時的114年度總預算案，昨終於在朝野黨團代表與行政院長卓榮泰達成共識化解僵局，立法院長韓國瑜今（8日）稍早召集協商，各黨團已簽協商結論同意總預算付委，在後續院會報告事項中，總預算案也在朝野無異議狀況下順利付委，近兩個月的總預算僵局終於落幕。

行政院長卓榮泰昨邀朝野黨團的代表協商，會後做出三點決議共識，對於禁伐補償每公頃6萬，行政院同意在明年追加預算的時候編列完成，以後逐年都在年度預算中直接編列；健保點值部分，有共識在明年6月30日達成給付0.95元目標。至於公糧收購部分，則要求農業部在12月31日前提出完整方案。

根據稍早協商結論，各黨團已有共識，尚待朝野協商會議確認，針對總預算案是否付委及議程草案協商。第一、各黨團同意行政院針對原住民禁伐補償、健保點值及公糧收購等案的解決方案，並請行政院依期程辦理。第二、各黨團同意114年度總預算案後續處理事項，增納第八次會議議程，於11月8日院會討論事項前處理，將114年度中央政府總預算交財政委員會依照分配表及日程送各委員會審查，並不提出復議。

成功付委後，國民黨團在現場高喊成功爭取、人民權益。院長韓國瑜也感嘆，謝謝，大家都辛苦了。
 

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