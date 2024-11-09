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反對「3％首都分配稅款」柯志恩自提修正案　2部分與黨團不同

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

25年未修的《財劃法》6日送出財政委員會。在國民黨版本的修正草案提到，台北市可獲3%分配款項，但這樣的規劃不被藍委柯志恩認同，讓綠委黃捷質疑，柯若不認同，怎沒有捍衛立場，「缺乏當高雄市長最需要的魄力與勇氣」。不過據了解，柯志恩已擬出新案，把有爭議的3%拿掉，同時將財劃法公式納入高雄土地面積，黨內幹部也支持，後續協商時將全力推動。

《財劃法》的爭議，意外成為2026高雄市長選舉的前哨戰，對於柯志恩不認同黨內提出的「台北市可獲3%分配款項」，黃捷說，柯志恩身為國民黨智庫執行長，9月已定調「智庫版本即為黨團版本」，但對於送出委員會的版本又稱「不在財委會，根本不知道」，批柯志恩「出事了就說謊甩鍋」。

不過，據了解，當初黨團就針對《財劃法》修正草案有提出數個版本，「台北市可獲3%分配款項」只是眾多版本的其中之一，雖然柯志恩是智庫執行長，但她尊重黨中央、黨團的決議。

柯志恩8日在高雄特別為了此爭議開記者會，柯志恩強調，國民黨半年來滾動式修正，不斷徵求縣市首長意見，財劃法的最終版本一定是符合各方利益，但她不贊成首都稅，這對高雄不公平，其次，她也完全同意高雄土地面積比台北多11倍，所以強烈要求把土地比例放進去，另，顧及老年長照及工業人口等因素，營利事業營業額及空汙指標也都應該反映在財劃法內。

據悉，面對目前的爭議，柯志恩已提出自己的版本，內容已將「台北市可獲3%分配款項」刪除，同時將財劃法公式納入高雄土地面積，柯志恩也已取得黨內幹部的支持，最終版本在冷凍期之後的協商才會亮出底牌，後續也會全力推動。
 

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