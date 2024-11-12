韓國瑜拜託朝野審查法案要派人　上次只剩一綠委「畫面出去難交代」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜今（12日）召集朝野協商，排定總預算追加預算案報告日程，最終拍板11月19日邀請行政院長、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告並備質詢。協商中間，韓國瑜也補充，拜託各黨團幹部院會時推派一些委員在場，不要讓現場都沒有委員，上次只剩一個王正旭，自己還特別拜託他千萬不能走，審查法律案一個委員都不在，這個畫面出去很難交代。

今朝野協商前半段都很順利，基本沒有波折，協商尾聲，綠白黨團針對質詢人數有不同意見，民進黨團表示願意釋出善意讓給民眾黨團一席。民眾黨團總召黃國昌則表示，感謝其他黨團的好意，民眾黨團就是按照原則處理，不會要求什麼特別待遇，凡事按照規則，按照商數計算應該是7比6比1，牽涉到以後立法院遊戲規則，這件事也不複雜，麻煩議事處同仁計算一下直接定下來，以後就不用為此多做爭論。

民進黨團總召柯建銘則回應，這是政黨比例，不是黨團比例，國民黨52人、民進黨51人，職權行使法也是寫政黨比例。黃國昌表示，那應該是6比6比1，民眾黨團沒有意見，授權議事處去計算，大家把規則講清楚，沒必要和稀泥，數學算清楚就好，國民黨要用什麼人數算，民眾黨團沒有置喙餘地。

協商稍有火花的時候，韓國瑜也跳出勸架，他表達難得這次協商氣氛不錯，請大家稍作和緩。到表定六點休息時間，韓也打趣感嘆，自己好想再喊休息三分鐘，明天繼續黨團協商，相關數字已經在自己手上，下次請議事處作報告，前面大家氣氛很好，後面大家意見有點不同，很可惜。

韓國瑜最後也裁決，專案報告質詢比例就是7比7比1，下次朝野協商會把最正確數字算出來，完全科學且精準，今天就不要再影響協商氣氛。

最終協商決議，11月19日邀請行政院長、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派七人、民進黨團七人、民眾黨團一人，相關名單於18日中午12點前送交議事處，詢答完畢即交審查，各黨團同意不提出復議。

協商中間，韓國瑜也補充，全院委員會、院會拜託各黨團幹部推派一些委員在現場，不要讓現場都沒有委員，這點要特別拜託大家，上次只剩一個王正旭，自己還特別拜託他千萬不能走，審查法律案一個委員都不在，各黨團這點一定要注意，不然這個畫面出去很難交代。

